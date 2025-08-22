    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfisterer Holding AktievorwärtsNachrichten zu Pfisterer Holding
    PFISTERER Holding: Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im H1 2025

    PFISTERER startet 2025 mit beeindruckenden Erfolgen: Umsatz und Ergebnis steigen deutlich, während strategische Maßnahmen die Zukunft des Unternehmens sichern.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • PFISTERER verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung, mit einem Umsatzplus von 9,5 % auf 213,6 Mio. Euro und einem EBITDA-Anstieg von 13,2 % auf 39,5 Mio. Euro.
    • Der Auftragseingang stieg um 44,7 % auf 290,2 Mio. Euro, und der Auftragsbestand erhöhte sich um 57,3 % auf 312,5 Mio. Euro.
    • Strategische Maßnahmen umfassen die Übernahme von Power CSL zur Stärkung der Offshore-Seekabel-Lösungen, einen Börsengang im Mai und die Standorterweiterung in Kadan (CZ).
    • PFISTERER plant den Bau eines neuen HVDC-Labors in Winterbach, mit Serienproduktion von HVDC-Kabelsystemen ab Ende 2026.
    • Das Unternehmen erwartet eine weiterhin dynamische Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 und strebt eine Performance am oberen Ende der Erwartungen an.
    • PFISTERER ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach, das Lösungen für die Energieinfrastruktur entwickelt und in 15 Ländern vertreten ist.

    Der Kurs von Pfisterer Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 60,90EUR das entspricht einem Plus von +0,66 % seit der Veröffentlichung.


    Pfisterer Holding

    +0,99 %
    -4,03 %
    +5,11 %
    +99,66 %
    +144,00 %
