PFISTERER Holding: Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im H1 2025
PFISTERER startet 2025 mit beeindruckenden Erfolgen: Umsatz und Ergebnis steigen deutlich, während strategische Maßnahmen die Zukunft des Unternehmens sichern.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- PFISTERER verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung, mit einem Umsatzplus von 9,5 % auf 213,6 Mio. Euro und einem EBITDA-Anstieg von 13,2 % auf 39,5 Mio. Euro.
- Der Auftragseingang stieg um 44,7 % auf 290,2 Mio. Euro, und der Auftragsbestand erhöhte sich um 57,3 % auf 312,5 Mio. Euro.
- Strategische Maßnahmen umfassen die Übernahme von Power CSL zur Stärkung der Offshore-Seekabel-Lösungen, einen Börsengang im Mai und die Standorterweiterung in Kadan (CZ).
- PFISTERER plant den Bau eines neuen HVDC-Labors in Winterbach, mit Serienproduktion von HVDC-Kabelsystemen ab Ende 2026.
- Das Unternehmen erwartet eine weiterhin dynamische Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 und strebt eine Performance am oberen Ende der Erwartungen an.
- PFISTERER ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach, das Lösungen für die Energieinfrastruktur entwickelt und in 15 Ländern vertreten ist.
