Deutschland
Wirtschaft im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Deutsche Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet.
- BIP sank um 0,3 Prozent im Frühjahr 2023.
- Ökonomen rechneten mit nur 0,1 Prozent Rückgang.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zum Vorquartal um 0,3 Prozent statt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Ökonomen hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet./ben/ceb/DP/jha
