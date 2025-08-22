    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    China gegen USA

    Nvidia stoppt Produktion von China-Chip H20 – Peking hat Sicherheitsbedenken

    Nvidia stoppt die Produktion seines China-Chips H20. Peking untersagt Tech-Konzernen den Kauf wegen Sicherheitsbedenken – ein Milliardenmarkt steht für den US-Konzern plötzlich auf der Kippe.

    Nvidia stoppt Produktion von China-Chip H20 – Peking hat Sicherheitsbedenken
    Foto: Ismail Aslandag - Anadolu

    Der US-Chipkonzern Nvidia gerät erneut ins Kreuzfeuer geopolitischer Spannungen. Laut CNBC hat das Unternehmen mehrere Zulieferer angewiesen, die Produktion seines speziell für China entwickelten H20-Chips auszusetzen. Von der Maßnahme sind demnach unter anderem Amkor Technology aus den USA, Samsung Electronics aus Südkorea sowie der taiwanische Elektronikriese Foxconn betroffen.

    Dieser Schritt folgt auf das harte Vorgehen der chinesischen Regierung. Peking hatte heimische Techkonzerne wie ByteDance, Alibaba und Tencent dazu aufgefordert, keine H20-Chips mehr zu bestellen – offiziell aus Sicherheitsbedenken. Im Raum steht der Verdacht, die Prozessoren könnten Hintertüren oder Tracking-Funktionen enthalten. Nvidia weist dies entschieden zurück und betont, der Chip sei ausschließlich für kommerzielle Zwecke konzipiert.

    Für Nvidia ist diese Entwicklung ein schwerer Rückschlag. Erst im Juli hatte Konzernchef Jensen Huang verkündet, dass Washington Exportlizenzen für den H20 nach China erteilt habe – ein Erfolg nach monatelanger Lobbyarbeit gegen US-Restriktionen. Doch die nun eskalierende Sicherheitsdebatte droht das Geschäft erneut auszubremsen. Bereits im Frühjahr musste das Unternehmen einen Wertberichtigungsaufwand von 4,5 Milliarden US-Dollar auf unverkaufte H20-Bestände hinnehmen. Ohne die Exportverbote wären die Quartalsumsätze laut Unternehmensangaben um 2,5 Milliarden US-Dollar höher ausgefallen.

    Huang räumte am Freitag ein, dass die Fragen aus Peking das Management überrascht hätten. Man stehe in engem Austausch mit den Behörden und habe umfassende Informationen zu den Chips geliefert. Zugleich bekräftigte er die Bedeutung des H20 für die globale KI-Industrie und verwies auf Gespräche mit US-Präsident Donald Trump über die Rolle amerikanischer Halbleiter im weltweiten Wettbewerb.

    Die Auseinandersetzung zeigt, wie eng wirtschaftliche Interessen und geopolitische Machtkämpfe im Chipsektor inzwischen miteinander verknüpft sind. Während Washington die Dominanz amerikanischer KI-Hardware sichern will, treibt China seine Strategie der technologischen Eigenständigkeit konsequent voran. Für Nvidia bedeutet das: Ein Markt mit Milliardenpotenzial bleibt weiterhin auf wackligem Fundament.

    Die Nvidia-Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq leicht im Minus ab. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 174,98 US-Dollar.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mehr anzeigen
    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
