Deutscher Staat im ersten Halbjahr etwas im Minus
- Deutscher Staat hat 2025 Defizit im ersten Halbjahr.
- Defizit beträgt 1,3 Prozent der Wirtschaftsleistung.
- Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr 2025 mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung allerdings bei vergleichsweise niedrigen 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Zahlen mitteilt./ben/ceb/DP/mis
