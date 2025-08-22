BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec m Zuge eines Analystenwechsels von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Diagnostik-Unternehmen habe in seiner Nische eine globale Führungsstellung inne, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht davon aus, dass Stratec nach dem Druck der vergangenen drei Jahre 2024 die Talsohle erreicht hat. Eine Trendwende bei der Nachfrage sei in Sicht./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 26,95EUR auf Tradegate (22. August 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte