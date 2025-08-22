    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Milliarden Cloud-Allianz

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Google kassiert 10 Milliarden US-Dollar von Meta für Cloud-Dienste

    Meta investiert Milliarden in Google Cloud: Sechs Jahre Cloud-Services sollen Googles Marktanteil stärken und Metas KI-Ausbau beschleunigen.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliarden Cloud-Allianz - Google kassiert 10 Milliarden US-Dollar von Meta für Cloud-Dienste
    Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

    Google hat sich einen der größten Cloud-Aufträge seiner Unternehmensgeschichte gesichert: Der Facebook-Mutterkonzern Meta wird in den kommenden sechs Jahren Cloud-Dienstleistungen von Google im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar beziehen. Das berichtet das Technologieportal The Information unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauter Personen.

    Meta setzt auf KI-Infrastruktur

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    690,88€
    Basispreis
    4,31
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    786,46€
    Basispreis
    4,51
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Meta benötigt die zusätzlichen Kapazitäten vor allem für den Ausbau seiner Künstlichen-Intelligenz-Infrastruktur. Das Unternehmen investiert Milliarden in Rechenzentren, Chips und Talente, um seine KI-Modelle der Llama-Reihe weiterzuentwickeln und KI-Funktionen in seine Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp zu integrieren. Bereits im letzten Quartal hatte Meta angekündigt, die Gesamtausgaben für 2025 auf zwischen 114 und 118 Milliarden US-Dollar anzuheben – ein Großteil davon für den Ausbau der KI.

    Strategischer Erfolg für Google Cloud

    Für Google ist der Vertrag ein bedeutender strategischer Erfolg im Kampf um Marktanteile gegen Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure, die bislang den Cloud-Infrastrukturmarkt dominieren. Erst Anfang dieses Jahres konnte Google OpenAI als Kunden gewinnen, nachdem das Start-up zuvor fast ausschließlich auf Microsoft Azure gesetzt hatte. Während Google in den vergangenen Jahren zwar stark wuchs, hinkte es in absoluten Zahlen hinterher. Erst im zweiten Quartal 2025 meldete der Konzern mit seiner Cloud-Sparte einen operativen Gewinn von 2,83 Milliarden US-Dollar bei Umsätzen von 13,6 Milliarden US-Dollar – ein Umsatzplus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

     

    Rivalen werden zu Partnern

    Bemerkenswert ist der Deal auch deshalb, weil Google und Meta seit Jahren direkte Konkurrenten im milliardenschweren Online-Werbemarkt sind. Dennoch zwingt der hohe Rechenbedarf Meta dazu, auf mehrere Anbieter zu setzen: Neben der eigenen Infrastruktur bezieht das Unternehmen bereits Cloud-Dienste von AWS und Microsoft. Mit Google holt sich Meta nun einen weiteren Schwergewichtspartner an Bord.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliarden Cloud-Allianz Google kassiert 10 Milliarden US-Dollar von Meta für Cloud-Dienste Meta investiert Milliarden in Google Cloud: Sechs Jahre Cloud-Services sollen Googles Marktanteil stärken und Metas KI-Ausbau beschleunigen.