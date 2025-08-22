Google kassiert 10 Milliarden US-Dollar von Meta für Cloud-Dienste

Google hat sich einen der größten Cloud-Aufträge seiner Unternehmensgeschichte gesichert: Der Facebook-Mutterkonzern Meta wird in den kommenden sechs Jahren Cloud-Dienstleistungen von Google im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar beziehen. Das berichtet das Technologieportal The Information unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauter Personen.

Meta benötigt die zusätzlichen Kapazitäten vor allem für den Ausbau seiner Künstlichen-Intelligenz-Infrastruktur. Das Unternehmen investiert Milliarden in Rechenzentren, Chips und Talente, um seine KI-Modelle der Llama-Reihe weiterzuentwickeln und KI-Funktionen in seine Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp zu integrieren. Bereits im letzten Quartal hatte Meta angekündigt, die Gesamtausgaben für 2025 auf zwischen 114 und 118 Milliarden US-Dollar anzuheben – ein Großteil davon für den Ausbau der KI.

Strategischer Erfolg für Google Cloud

Für Google ist der Vertrag ein bedeutender strategischer Erfolg im Kampf um Marktanteile gegen Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure, die bislang den Cloud-Infrastrukturmarkt dominieren. Erst Anfang dieses Jahres konnte Google OpenAI als Kunden gewinnen, nachdem das Start-up zuvor fast ausschließlich auf Microsoft Azure gesetzt hatte. Während Google in den vergangenen Jahren zwar stark wuchs, hinkte es in absoluten Zahlen hinterher. Erst im zweiten Quartal 2025 meldete der Konzern mit seiner Cloud-Sparte einen operativen Gewinn von 2,83 Milliarden US-Dollar bei Umsätzen von 13,6 Milliarden US-Dollar – ein Umsatzplus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Rivalen werden zu Partnern

Bemerkenswert ist der Deal auch deshalb, weil Google und Meta seit Jahren direkte Konkurrenten im milliardenschweren Online-Werbemarkt sind. Dennoch zwingt der hohe Rechenbedarf Meta dazu, auf mehrere Anbieter zu setzen: Neben der eigenen Infrastruktur bezieht das Unternehmen bereits Cloud-Dienste von AWS und Microsoft. Mit Google holt sich Meta nun einen weiteren Schwergewichtspartner an Bord.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



