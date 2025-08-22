    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsthyssenkrupp nucera AktievorwärtsNachrichten zu thyssenkrupp nucera
    BERENBERG stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 11 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein Bewertungsmodell für den Elektrolysespezialisten berücksichtige nun die jüngst veröffentlichten, weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus blieben die Herausforderungen durch den schwachen Auftragseingang. In einem herausfordernden Branchenumfeld brauche das Unternehmen neue Großaufträge, um seinen Auftragsbestand aufzustocken und die Konsensschätzungen für den Umsatz zu untermauern./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 9,005EUR auf Tradegate (22. August 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: James Carmichael
    Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 10
    Kursziel alt: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


