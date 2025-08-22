Lang & Schwarz: Top-Ergebnisse und optimistischer Q3-Beginn
Lang & Schwarz glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit beeindruckenden Zahlen und strategischen Führungswechseln.
Foto: adobe.stock.com
- Lang & Schwarz Aktiengesellschaft erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 39,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 35% im Vergleich zum Vorjahr (29,3 Mio. EUR).
- Der Konzernüberschuss betrug 26,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025, ohne Sondereffekte lag er bei 27,2 Mio. EUR (Vorjahr: 19,2 Mio. EUR).
- Das Ergebnis je Aktie betrug 2,81 EUR im ersten Halbjahr 2025, ohne Sondereffekte 2,88 EUR (Vorjahr: 2,04 EUR).
- Im zweiten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 13,7 Mio. EUR und einen Konzernüberschuss von 9,2 Mio. EUR.
- Lang & Schwarz verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 Handelsumsätze von 164,3 Mrd. EUR, was einem Anstieg von über 150% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Dr. Ulrich Reidel wurde zum Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 1. September 2025 bestellt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Lang & Schwarz ist am 22.08.2025.
Der Kurs von Lang & Schwarz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,800EUR das entspricht einem Minus von -0,46 % seit der Veröffentlichung.
-1,37 %
+1,39 %
+9,50 %
-6,81 %
+19,02 %
+44,08 %
-10,00 %
ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
