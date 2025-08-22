Besonders beachtet!
NVIDIA Aktie fällt auf 147,58€ - 22.08.2025
Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -2,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.
NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.08.2025
Die NVIDIA Aktie ist bisher um -2,11 % auf 147,58€ gefallen. Das sind -3,18 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,91 % bestehen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,27 % gewonnen.
NVIDIA Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,31 %
|1 Monat
|+2,00 %
|3 Monate
|+27,91 %
|1 Jahr
|+29,15 %
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der NVIDIA Aktie, wobei Analysten optimistische Kursziele und Umsatzprognosen hervorheben. Großinvestoren haben ihre Anteile aufgestockt, was als positives Signal gewertet wird. Dennoch bestehen Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen, die den Ausblick beeinflussen könnten. Die Diskussion umfasst auch strategische Überlegungen zur langfristigen Investition in NVIDIA.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Informationen zur NVIDIA Aktie
Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,62 Bil. wert.
NVIDIA Aktie jetzt kaufen?
