NVIDIA Aktie fällt auf 147,58€ - 22.08.2025

Die NVIDIA Aktie ist bisher um -2,11 % auf 147,58€ gefallen. Das sind -3,18 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,91 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,27 % gewonnen.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,31 % 1 Monat +2,00 % 3 Monate +27,91 % 1 Jahr +29,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der NVIDIA Aktie, wobei Analysten optimistische Kursziele und Umsatzprognosen hervorheben. Großinvestoren haben ihre Anteile aufgestockt, was als positives Signal gewertet wird. Dennoch bestehen Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen, die den Ausblick beeinflussen könnten. Die Diskussion umfasst auch strategische Überlegungen zur langfristigen Investition in NVIDIA.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,62 Bil. wert.

UBS zeigt sich vor den anstehenden Nvidia-Zahlen bullish und erwartet starken Rückenwind durch die anhaltende Nachfrage nach KI-Chips.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.