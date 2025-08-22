Palantir Aktie heute im Minus - 22.08.2025

Mit einer Performance von -1,50 % musste die Palantir Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Palantir-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,62 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -14,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palantir auf +81,17 %.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,44 % 1 Monat +3,26 % 3 Monate +24,62 % 1 Jahr +356,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Palantir Aktie, die als überbewertet angesehen wird. Einige Teilnehmer erwarten eine Korrektur und prognostizieren einen deutlichen Kursrückgang. Es wird über Handelsstrategien gesprochen, darunter das Shorten der Aktie aufgrund der wahrgenommenen Überbewertung. Gleichzeitig wird das starke Umsatzwachstum und die hohen Vertragswerte von Palantir hervorgehoben, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hinweist. Einige Nutzer sind optimistisch bezüglich des zukünftigen Wachstums und der Profitabilität von Palantir, trotz der aktuellen Bewertungsbedenken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 303,57 Mrd. wert.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.