    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palantir Aktie heute im Minus - 22.08.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -1,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir Aktie heute im Minus - 22.08.2025
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.08.2025

    Mit einer Performance von -1,50 % musste die Palantir Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!
    Long
    146,98€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    165,12€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Palantir-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,62 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -14,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palantir auf +81,17 %.

    Palantir Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,44 %
    1 Monat +3,26 %
    3 Monate +24,62 %
    1 Jahr +356,63 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Palantir Aktie, die als überbewertet angesehen wird. Einige Teilnehmer erwarten eine Korrektur und prognostizieren einen deutlichen Kursrückgang. Es wird über Handelsstrategien gesprochen, darunter das Shorten der Aktie aufgrund der wahrgenommenen Überbewertung. Gleichzeitig wird das starke Umsatzwachstum und die hohen Vertragswerte von Palantir hervorgehoben, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hinweist. Einige Nutzer sind optimistisch bezüglich des zukünftigen Wachstums und der Profitabilität von Palantir, trotz der aktuellen Bewertungsbedenken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

    Zur Palantir Diskussion

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 303,57 Mrd. wert.

    Palantir Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -1,00 %
    -14,44 %
    +3,26 %
    +24,62 %
    +356,63 %
    +1.480,12 %
    +1.549,99 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Palantir Aktie heute im Minus - 22.08.2025 Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -1,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.