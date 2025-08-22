Anleger im Rausch: Diese Gold-Aktie schüttet jetzt eine Rekorddividende aus

Der südafrikanische Goldproduzent Gold Fields hat im ersten Halbjahr von höheren Preisen und einer verbesserten Produktion profitiert. Das Unternehmen spricht von einer deutlich stärkeren Entwicklung als im Vorjahr und hält an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Vorstandschef Mike Fraser betont dabei die Fortschritte bei Sicherheit, Effizienz und Projektausbau.

Gold Fields hat im ersten Halbjahr einen Gewinn je Aktie nach GAAP von 1,15 US-Dollar erzielt. Der Umsatz kletterte um fast 40 Prozent auf 3,09 Milliarden US-Dollar, wie das in New York gelistete Bergbauunternehmen mitteilte. Die zurechenbare Produktion legte um 24 Prozent auf 1,136 Millionen Unzen zu und liegt damit im Plan für das Gesamtjahr.

Starker Cashflow und höhere Dividende

Das Unternehmen erwirtschaftete einen bereinigten freien Cashflow von 952 Millionen US-Dollar, nachdem im ersten Halbjahr 2024 noch ein Abfluss von 58 Millionen US-Dollar verbucht worden war. Die Dividendenpolitik sieht vor, zwischen 30 und 45 Prozent des bereinigten Gewinns auszuschütten. In Übereinstimmung damit wird eine Zwischendividende von 700 südafrikanischen Cent (0,40 US-Dollar) pro Aktie gezahlt. Dies entspricht einer Steigerung von 133 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einer Ausschüttungsquote von 34 Prozent des bereinigten Gewinns.

Mike Fraser erklärte dazu: "Da Salares Norte sich dank anhaltend hoher Preise der Stabilisierung der Produktion nähert, wird die Gruppe einen starken freien Cashflow erzielen. Dies ermöglicht Investitionen in wertsteigernde Projekte, die Zahlung wettbewerbsfähiger Dividenden, eine weitere Optimierung der Bilanz und zusätzliche Renditen für die Aktionäre."

Kosten und Prognose

Die Jahresprognose bestätigte Gold Fields unverändert. "Unser Schwerpunkt 2025 bleibt die sichere, verlässliche und kosteneffiziente Umsetzung unserer Produktionspläne", betonte Fraser. Das Unternehmen erwartet weiterhin eine Goldäquivalentproduktion zwischen 2,25 und 2,45 Millionen Unzen. Die Gesamtförderkosten sollen zwischen 1.500 und 1.650 US-Dollar je Unze liegen, während die gesamten Investitionskosten zwischen 1.780 und 1.930 US-Dollar je Unze erwartet werden.

Die Investitionspläne bleiben unverändert. Die Gesamtinvestitionen des Konzerns sollen sich auf 1,49 bis 1,55 Milliarden US-Dollar belaufen, sowie 940 bis 970 Millionen US-Dollar für nachhaltige Investitionen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion