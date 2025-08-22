Nach Mini-Wachstum
Deutsche Wirtschaft wieder auf Schrumpfkurs
Schwacher Konsum und Rückgange in der Industrie. Nach einem Quartal mit Mini-Wachstum fällt die deutsche Wirtschaft wieder stärker ab, als zunächst angenommen wurde.
- Deutsche Wirtschaft schrumpft um 0,3 Prozent im Q2.
- Industrieproduktion und Konsum entwickeln sich schwach.
- Investitionen sinken um 1,4 Prozent, Exporte stagnieren.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.
Zuvor war das Amt von einem Rückgang um 0,1 Prozent ausgegangen. Anhand der neu verfügbaren Daten entwickelte sich insbesondere die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe im Juni 2025 schlechter als erwartet, teilte das Bundesamt mit.
Der Rückgang wurde auch durch die schwache Industrieproduktion und den nach unten revidierten privaten Konsum verursacht.
Statt stärkerem Wachstum legte der private Konsum aufgrund neuer Daten aus dem Dienstleistungssektor – etwa den Juni-Statistiken zu Beherbergung und Gastronomie – nur um 0,1 Prozent zu.
Die Staatsausgaben stiegen gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent, wie es hieß. Die Investitionen gingen im zweiten Quartal deutlich zurück, um 1,4 Prozent.
Auch der Außenhandel leistete keinen positiven Beitrag. Im zweiten Quartal gingen die Gesamtexporte von Waren und Dienstleistungen gegenüber dem ersten Quartal um 0,1 Prozent zurück.
Im 1. Quartal 2025 war das BIP noch um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen.
Die Inflationsrate in Deutschland lag im Juli 2025 bei 2 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion