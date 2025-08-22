    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Nach Mini-Wachstum

    1033 Aufrufe 1033 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Wirtschaft wieder auf Schrumpfkurs

    Schwacher Konsum und Rückgange in der Industrie. Nach einem Quartal mit Mini-Wachstum fällt die deutsche Wirtschaft wieder stärker ab, als zunächst angenommen wurde.

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Wirtschaft schrumpft um 0,3 Prozent im Q2.
    • Industrieproduktion und Konsum entwickeln sich schwach.
    • Investitionen sinken um 1,4 Prozent, Exporte stagnieren.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Nach Mini-Wachstum - Deutsche Wirtschaft wieder auf Schrumpfkurs
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.690,00€
    Basispreis
    17,01
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.901,44€
    Basispreis
    15,95
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Zuvor war das Amt von einem Rückgang um 0,1 Prozent ausgegangen. Anhand der neu verfügbaren Daten entwickelte sich insbesondere die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe im Juni 2025 schlechter als erwartet, teilte das Bundesamt mit.

    Der Rückgang wurde auch durch die schwache Industrieproduktion und den nach unten revidierten privaten Konsum verursacht.

    Statt stärkerem Wachstum legte der private Konsum aufgrund neuer Daten aus dem Dienstleistungssektor – etwa den Juni-Statistiken zu Beherbergung und Gastronomie – nur um 0,1 Prozent zu.

    Die Staatsausgaben stiegen gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent, wie es hieß. Die Investitionen gingen im zweiten Quartal deutlich zurück, um 1,4 Prozent.

    Auch der Außenhandel leistete keinen positiven Beitrag. Im zweiten Quartal gingen die Gesamtexporte von Waren und Dienstleistungen gegenüber dem ersten Quartal um 0,1 Prozent zurück.

    Im 1. Quartal 2025 war das BIP noch um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen.

    Die Inflationsrate in Deutschland lag im Juli 2025 bei 2 Prozent. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25542,40Pkt, was eine Steigerung von +5,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Mini-Wachstum Deutsche Wirtschaft wieder auf Schrumpfkurs Schwacher Konsum und Rückgange in der Industrie. Nach einem Quartal mit Mini-Wachstum fällt die deutsche Wirtschaft wieder stärker ab, als zunächst angenommen wurde.