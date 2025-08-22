Deutsche Wirtschaft wieder auf Schrumpfkurs

Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Zuvor war das Amt von einem Rückgang um 0,1 Prozent ausgegangen. Anhand der neu verfügbaren Daten entwickelte sich insbesondere die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe im Juni 2025 schlechter als erwartet, teilte das Bundesamt mit.

Der Rückgang wurde auch durch die schwache Industrieproduktion und den nach unten revidierten privaten Konsum verursacht.

Statt stärkerem Wachstum legte der private Konsum aufgrund neuer Daten aus dem Dienstleistungssektor – etwa den Juni-Statistiken zu Beherbergung und Gastronomie – nur um 0,1 Prozent zu.

Die Staatsausgaben stiegen gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent, wie es hieß. Die Investitionen gingen im zweiten Quartal deutlich zurück, um 1,4 Prozent.

Auch der Außenhandel leistete keinen positiven Beitrag. Im zweiten Quartal gingen die Gesamtexporte von Waren und Dienstleistungen gegenüber dem ersten Quartal um 0,1 Prozent zurück.

Im 1. Quartal 2025 war das BIP noch um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen.

Die Inflationsrate in Deutschland lag im Juli 2025 bei 2 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25542,40 Pkt , was eine Steigerung von +5,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer