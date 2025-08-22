    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Südzucker auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach einem eingetrübten Ausblick von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die reduzierten Jahresziele seien in erster Linie auf das Segment Zucker zurückzuführen, wo die weltweiten Preise weiterhin niedrig seien und die Preiserholung in der EU hinter den Erwartungen zurückbleibe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 10,21EUR auf Tradegate (22. August 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Michael Kuhn
    Analysiertes Unternehmen: Südzucker
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 11
    Kursziel alt: 12
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


