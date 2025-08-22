Bayer-Bonus-Zertifikat mit 23% Chance und 29% Sicherheitspuffer

Da die US-Rechtsstreitigkeiten bald überwunden sein sollten und der Bayer-Konzern weitere 1,2 Milliarden Euro Rückstellungen für den Glyphosat-Komplex gebildet hat, stieg die Zuversicht der Anleger und der Aktienkurs legte seit Anfang August 2025 von 25 Euro auf sein aktuelles Niveau bei 28,10 Euro zu.

Mit der Bayer-Aktie ging es in den vergangenen zehn Jahren vor allem wegen der glücklosen Übernahme von Monsanto und den damit auftretenden Rechtsstreitigkeiten in den USA im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat stark nach unten. Notierte die Aktie noch im März 2015 im Bereich von 140 Euro, so verzeichnete sie am 7.April 2025 bei 18,38 Euro den tiefsten Wert seit mehr als 20 Jahren.

Die Anlage-Idee: Anleger, die eine Investition in die als „fair bewertet“ eingestufte Bayer-Aktie in Erwägung ziehen und die das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wollen und dennoch Renditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen möchten, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf den Kauf eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Bayer-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen hohe Jahresbruttorenditen erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 20 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Dezember 2026 mit dem Bonuslevel in Höhe von 32 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Bayer-Aktie (ISIN: DE000PJ1KF95) befindet sich die Barriere bei 20 Euro. Bei 32 Euro wurden Bonuslevel und Cap angebracht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Bewertungstag ist der 18. Dezember 2026, am 24. Dezember 2026 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim Bayer-Aktienkurs von 28,10 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 26,05 Euro erwerben. Die Anschaffung des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem wesentlich geringerem Kapitalaufwand als der Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 26,05 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2026 einen Bruttoertrag von 22,84 Prozent (gleich 17 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 28,83 Prozent auf 20 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 20 Euro und die Aktie notiert an diesem Tag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 26,05 Euro fixiert, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.