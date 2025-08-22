    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    DHL schwächeln - Kepler streicht Kaufempfehlung

    • DHL-Aktien verlieren nach Kepler-Einstufung stark.
    • Kurs fiel um 1,5% auf 39,95 Euro, dann Erholung.
    • Kepler senkt Prognose auf 5,9 Mrd. Euro Gewinnziel.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von DHL haben am Freitag nach einer zurückhaltenderen Einstufung durch Kepler Cheuvreux im Dax überdurchschnittlich verloren. Nach minus 1,5 Prozent auf 39,95 Euro drehten sie allerdings knapp über ihrer 50-Tage-Linie wieder aufwärts und dämmten die Verluste auf 0,7 Prozent ein.

    Die Kepler-Experten halten das operative Ergebnisziel von mehr als 6 Milliarden Euro für das Gesamtjahr für schwer erreichbar. Angesicht zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds rechnen sie nur mit 5,9 Milliarden. Nach dem überdurchschnittlichen Lauf der DHL-Aktien sehen sie insbesondere beim dänischen Branchenfavoriten DSV bessere Chancen.

    Kepler strich die Kaufempfehlung und votiert beim Kursziel 43 Euro nun mit "Hold"./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 40,24 auf Tradegate (22. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -3,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 48,49 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -10,85 %/+21,35 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

