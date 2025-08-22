Südzucker warnt: Gewinne schmelzen dahin wie Zucker im Regen

Auch die Ergebniserwartungen wurden gesenkt: Das EBITDA soll zwischen 470 und 570 Millionen Euro liegen, nach bisher geplanten 525 bis 675 Millionen Euro. Für das operative Ergebnis rechnet Südzucker nur noch mit 100 bis 200 Millionen Euro. In der alten Prognose war von 150 bis 300 Millionen Euro die Rede. Im Vorjahr lag der Wert bei 350 Millionen Euro.

Der Konzern erwartet nun einen Umsatz zwischen 8,3 und 8,7 Milliarden Euro. Zuvor hatte das Management eine Spanne von 8,7 bis 9,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, nachdem im abgelaufenen Jahr 2024/25 noch 9,7 Milliarden Euro erzielt wurden.

Im Segment Zucker belasten anhaltend niedrige Weltmarktpreise das Geschäft. Zwar sind die Preise im EU-Markt zuletzt gestiegen, sie bleiben jedoch deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen. "Für das zweite Halbjahr müssen wir daher von einem geringeren Ergebnisbeitrag ausgehen", erklärte das Unternehmen.

Auch die Konzerntochter CropEnergies schwächelt. Das operative Ergebnis werde spürbar unter der bisherigen Prognose liegen, teilte Südzucker mit. Grund seien niedrige Ethanolpreise, die durch gesunkene Rohstoffkosten nicht kompensiert werden konnten. Hinzu kamen technische Probleme nach einem Wartungsstopp.

Im Bereich Spezialitäten kämpft der Konzern ebenfalls mit Gegenwind. Steigende Materialkosten konnten nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden. Gleichzeitig verstärkt sich der Preisdruck auf den Absatzmärkten, sodass auch hier ein Ergebnis deutlich unter der ursprünglichen Planung erwartet wird.

Südzucker wies darauf hin, dass die geopolitische Lage und die schwankende Weltkonjunktur die Prognosesicherheit zusätzlich erschweren. "Die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen sind weiterhin nur schwer abschätzbar", hieß es. Die Anleger hatten wohl Schlimmeres befürchtet. Die Aktie steigt:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 10,09EUR auf Tradegate (22. August 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.





