    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker

    Prognose-Kahlschlag

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Südzucker warnt: Gewinne schmelzen dahin wie Zucker im Regen

    Südzucker hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten korrigiert. Die Aktie bahnt sich trotzdem ihren Weg nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    Prognose-Kahlschlag - Südzucker warnt: Gewinne schmelzen dahin wie Zucker im Regen
    Foto: Uwe Anspach/dpa

    Der Konzern erwartet nun einen Umsatz zwischen 8,3 und 8,7 Milliarden Euro. Zuvor hatte das Management eine Spanne von 8,7 bis 9,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, nachdem im abgelaufenen Jahr 2024/25 noch 9,7 Milliarden Euro erzielt wurden.

    Auch die Ergebniserwartungen wurden gesenkt: Das EBITDA soll zwischen 470 und 570 Millionen Euro liegen, nach bisher geplanten 525 bis 675 Millionen Euro. Für das operative Ergebnis rechnet Südzucker nur noch mit 100 bis 200 Millionen Euro. In der alten Prognose war von 150 bis 300 Millionen Euro die Rede. Im Vorjahr lag der Wert bei 350 Millionen Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Südzucker!
    Short
    10,79€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    9,51€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Segment Zucker belasten anhaltend niedrige Weltmarktpreise das Geschäft. Zwar sind die Preise im EU-Markt zuletzt gestiegen, sie bleiben jedoch deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen. "Für das zweite Halbjahr müssen wir daher von einem geringeren Ergebnisbeitrag ausgehen", erklärte das Unternehmen.

    Auch die Konzerntochter CropEnergies schwächelt. Das operative Ergebnis werde spürbar unter der bisherigen Prognose liegen, teilte Südzucker mit. Grund seien niedrige Ethanolpreise, die durch gesunkene Rohstoffkosten nicht kompensiert werden konnten. Hinzu kamen technische Probleme nach einem Wartungsstopp.

    Im Bereich Spezialitäten kämpft der Konzern ebenfalls mit Gegenwind. Steigende Materialkosten konnten nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden. Gleichzeitig verstärkt sich der Preisdruck auf den Absatzmärkten, sodass auch hier ein Ergebnis deutlich unter der ursprünglichen Planung erwartet wird.

    Südzucker wies darauf hin, dass die geopolitische Lage und die schwankende Weltkonjunktur die Prognosesicherheit zusätzlich erschweren. "Die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen sind weiterhin nur schwer abschätzbar", hieß es. Die Anleger hatten wohl Schlimmeres befürchtet. Die Aktie steigt:

    Suedzucker

    +0,45 %
    -2,50 %
    -2,69 %
    -11,91 %
    -17,67 %
    -28,40 %
    -36,25 %
    -20,38 %
    -31,90 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 10,09EUR auf Tradegate (22. August 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Prognose-Kahlschlag Südzucker warnt: Gewinne schmelzen dahin wie Zucker im Regen Südzucker hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten korrigiert. Die Aktie bahnt sich trotzdem ihren Weg nach oben.