CTS Eventim - Aktie auf Talfahrt - 22.08.2025

Die CTS Eventim Aktie ist bisher um -3,71 % auf 80,35€ gefallen. Das sind -3,10 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CTS Eventim mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,83 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die CTS Eventim Aktie damit um -15,63 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,22 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

CTS Eventim Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,63 % 1 Monat -18,95 % 3 Monate -24,83 % 1 Jahr +0,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur CTS Eventim Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der CTS Eventim Aktie, beeinflusst durch die Reduzierung von Leerverkaufspositionen und den Vergleich des KGV mit Wettbewerbern. Trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal bleibt das Unternehmen dank starkem Ticketing-Wachstum auf Kurs, was einige als Kaufgelegenheit sehen. Die Bestätigung der Jahresziele durch das Management und die Aussicht auf zukünftige Gewinne aus Sommerkonzerten tragen zur Diskussion bei.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber CTS Eventim eingestellt.

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,80 Mrd.EUR wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 117 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag …

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein enttäuschendes zweites Quartal hinter sich, was teilweise der …

Der Event-Veranstalter und Ticket-Vermarkter CTS Eventim legte gestern enttäuschende Quartals- bzw. Halbjahreszahlen vor. Die Aktie reagierte heftig … und wenn man sich das Chartbild ansieht, kommen Zweifel auf, dass die Käufer die Sache kurzfristig drehen könnten.

CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?

Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.