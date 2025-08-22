AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte weiter erholt - Citigroup nicht mehr so skeptisch
- Europäische Rüstungswerte erholen sich weiter.
- Rheinmetall, Hensoldt und Renk steigen stark an.
- Citigroup hebt Verkaufsempfehlung für Hensoldt auf.
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europäische Rüstungswerte haben vor dem Wochenende ihre Erholung vom Mehrmonatstief am Mittwoch fortgesetzt. Die Aktien von Rheinmetall und vor allem Renk und Hensoldt zogen am Freitag im frühen Handel an.
Rheinmetall kosten mit 1.636 Euro gut zehn Prozent mehr als zur Wochenmitte bei ihrem Tief seit Anfang Mai. Hensoldt erholten sich seither gar um fast 15 Prozent und Renk um fast 9 Prozent.
Inmitten zuletzt wieder intensivierter Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs gab die Citigroup ihre Verkaufsempfehlungen für Hensoldt und Renk auf. Experte Charles Armitage votiert nun mit "Neutral". Die Papiere erschienen fundamental nicht mehr überbewertet./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 1.621 auf Tradegate (22. August 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -3,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,85 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,86 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -0,91 %/+53,77 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
- „30-fach seit Kriegsbeginn“ stimmt so nicht. Laut IR lag RHM am 25.02.2022 bei ~101 €; das ATH lag bei ~1.944 € (02.06.2025). Das ist ~19-fach; aktuell ~1.600 € also ~16-fach – nicht 30-fach. (https://www.rheinmetall.com/de/unternehmen/historie/aktiengeschichte#anchor-2022)
- „Vor <1 Jahr noch 500 €“ passt nicht: Schon im März 2025 stand RHM teils >1.200 €, später das ATH knapp 1.950 €.
- Fundamental: Auftragsbestand ~63 Mrd. € (30.06.2025); Ausblick 2025: Umsatz +25–30 %, Marge ~15,5 % – Q2 war unter Erwartung, Guidance aber bestätigt.
Langfristig ist die Perspektive durch die letzten Wochen ungebrochen, ich würde sogar sagen man kann sie als noch besser (für Rheinmetall) einschätzen.
Mann o Mann, hier tummeln sich mittlerweile einige Vollpfosten.