    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungswerte weiter erholt - Citigroup nicht mehr so skeptisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Rüstungswerte erholen sich weiter.
    • Rheinmetall, Hensoldt und Renk steigen stark an.
    • Citigroup hebt Verkaufsempfehlung für Hensoldt auf.
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte weiter erholt - Citigroup nicht mehr so skeptisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europäische Rüstungswerte haben vor dem Wochenende ihre Erholung vom Mehrmonatstief am Mittwoch fortgesetzt. Die Aktien von Rheinmetall und vor allem Renk und Hensoldt zogen am Freitag im frühen Handel an.

    Rheinmetall kosten mit 1.636 Euro gut zehn Prozent mehr als zur Wochenmitte bei ihrem Tief seit Anfang Mai. Hensoldt erholten sich seither gar um fast 15 Prozent und Renk um fast 9 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Short
    61,93€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    53,71€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 12,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Inmitten zuletzt wieder intensivierter Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs gab die Citigroup ihre Verkaufsempfehlungen für Hensoldt und Renk auf. Experte Charles Armitage votiert nun mit "Neutral". Die Papiere erschienen fundamental nicht mehr überbewertet./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 1.621 auf Tradegate (22. August 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -3,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,86 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -0,91 %/+53,77 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Rüstungswerte weiter erholt - Citigroup nicht mehr so skeptisch Europäische Rüstungswerte haben vor dem Wochenende ihre Erholung vom Mehrmonatstief am Mittwoch fortgesetzt. Die Aktien von Rheinmetall und vor allem Renk und Hensoldt zogen am Freitag im frühen Handel an. Rheinmetall kosten mit 1.636 Euro gut …