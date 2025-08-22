Nvidia-CEO Huang: TSMC gehört zu den "besten Unternehmen aller Zeiten"

Die Aussagen fallen in eine Phase, in der die US-Regierung ihr Engagement im globalen Chipmarkt ausweitet. Washington hatte in den vergangenen Monaten signalisiert, auch Eigenkapitalbeteiligungen an führenden Halbleiterherstellern in Betracht zu ziehen – insbesondere an solchen, die im Rahmen des 2022 verabschiedeten CHIPS Act Förderungen erhalten.

Auf einer Reise nach Taiwan hat Nvidia- Chef Jensen Huang am Freitag dem weltgrößten Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), außergewöhnliches Lob ausgesprochen. Huang erklärte, TSMC sei "eines der besten Unternehmen in der Geschichte der Menschheit" und jeder, der Aktien des Konzerns kaufe, sei "sehr klug".

USA prüfen strategische Beteiligungen

Erst diese Woche hatte US-Handelsminister Howard Lutnick in einem Interview bestätigt, dass die Regierung über einen 10 Prozent-Anteil an Intel nachdenke. Auch mögliche Investments in andere Branchenriesen wie Micron, Samsung oder TSMC standen im Raum. Allerdings berichtete der Wall Street Journal am Donnerstag unter Berufung auf Regierungsvertreter, dass es derzeit keine Pläne gebe, Anteile an Firmen zu erwerben, die ihre Investitionen in den USA ohnehin ausweiten.

TSMC hatte im März sein Investitionsvolumen in den Vereinigten Staaten auf 165 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Der Konzern baut derzeit drei hochmoderne Fertigungsstätten in Arizona, unterstützt durch rund 6,6 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen aus dem CHIPS Act.

Huang dankt TSMC für nächste Chip-Generation

Der eigentliche Grund für Huangs Besuch in Taiwan war jedoch die Zusammenarbeit mit TSMC an "Rubin", Nvidias kommender Chip-Plattform für Künstliche Intelligenz. TSMC produziert nach Angaben Huangs aktuell sechs neue Produkte für Nvidia – darunter einen neuen Prozessor (CPU) und eine neu entwickelte GPU für KI-Anwendungen.

Parallel dazu treibt Nvidia seine Präsenz in Taiwan voran. Huang kündigte Pläne für ein neues Büro namens "Nvidia Constellation" an, das die wachsende Belegschaft des Unternehmens in Taiwan beherbergen soll. Man befinde sich noch in Gesprächen mit den lokalen Behörden, um Genehmigungsfragen zu klären. "Unsere Lieferketten sind hier extrem beschäftigt, und wir brauchen viele Ingenieure vor Ort, um eng mit den Partnern zusammenzuarbeiten", so Huang.

Börse honoriert TSMC

Anleger reagierten bislang gelassen auf die geopolitischen Spannungen. TSMC-Aktien haben seit Jahresbeginn um 6,5 Prozent zugelegt und zählen damit zu den stärksten Titeln im asiatischen Technologiesektor. Analysten verweisen auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz als treibenden Faktor.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



