Dax startet negativ - Blicke auf Jackson Hole gerichtet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.240 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Mercedes-Benz und Volkswagen. Am unteren Ende ließen die Aktien der Deutschen Post, von Siemens Energy und der Commerzbank dagegen nach.





"Der heutige Handelstag wird relativ unspektakulär verlaufen", erwartet der Marktanalyst Andreas Lipkow. Der Datenkalender sei erneut sehr dünn und auch in der Quartalsberichtssaison werde es ruhiger. "Das einzige Highlight stellt die heutige Rede des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell im Zuge des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole dar."



"Die Investoren werden auf die Formulierungsfeinheiten achten, die sich auf die Konjunkturentwicklungen, die Inflation und die Strafzölle beziehen könnten", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1597 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8623 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,58 US-Dollar, das waren 9 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





