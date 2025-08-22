Tencent-Partner zündet Preisbombe: Neuer SUV soll Tesla & Co. angreifen

Nio präsentierte am Donnerstagabend den neuen SUV ES8, der mit einem Einstiegspreis von 308.800 Yuan, umgerechnet rund 43.000 US-Dollar, deutlich günstiger angeboten wird als vergleichbare Modelle. Möglich wird dies durch ein Batterie-Abonnement, das die Anschaffungskosten reduziert. Kunden können die Batterie gegen eine monatliche Gebühr tauschen oder upgraden. Die Auslieferungen sollen Ende September beginnen.

Die in New York notierten Papiere stiegen in den vergangenen Tagen um über 20 Prozent:

"Die neue Generation des ES8 ist sehr preisgünstig und verfügt über einige attraktive Funktionen", sagte Vincent Sun, Senior Equity Analyst bei Morningstar, gegenüber CNBC. Seiner Einschätzung nach berücksichtigt der Markt im Kursanstieg die starken Auftragseingänge für den ES8 und das zuvor vorgestellte Modell Onvo L90.

Der von Tencent unterstützte Hersteller hatte sich lange auf das Premiumsegment konzentriert, war dort jedoch zunehmend unter Druck geraten. Mit der Einführung der Marken Onvo für den Massenmarkt und Firefly für jüngere Käufer will Nio nun neue Kundengruppen erreichen. Der ES8 zählt mit seinem Preis zu den aggressivsten Angeboten im Premium-SUV-Segment, wo Modelle normalerweise zwischen 338.000 und 768.000 Yuan kosten.

Die günstigste Nio-Variante bleibt die Limousine ET5T, die ab 298.000 Yuan erhältlich ist. Dennoch markiert der ES8 für das Unternehmen einen wichtigen Schritt, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Chinas Elektroauto-Sektor leidet unter einem harten Preiskampf. Während Nio, Li Auto und BYD im Juli einen Rückgang ihrer Auslieferungen von 24.925 auf 21.017 Fahrzeuge verzeichneten, meldeten Wettbewerber wie Xpeng, Xiaomi, Leapmotor und Aito steigende Absätze.

Zusätzlich belasten Exportzölle und regulatorischer Druck in der Europäischen Union die Branche. Nio reagiert mit einer beschleunigten Expansion ins Ausland. Zwischen 2025 und 2026 will der Konzern in drei neue Märkte eintreten, darunter Singapur. Dort soll unter der Marke Firefly das erste Rechtslenker-Modell vorgestellt werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



