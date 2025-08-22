    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Akzo Nobel ziehen an - Finanzinvestor Cevian Capital steigt ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Cevian Capital investiert in Akzo Nobel, Kurs steigt.
    • Aktien von Akzo Nobel erreichen Vier-Wochen-Hoch.
    • Europäischer Sektorindex profitiert, +0,6 Prozent.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Einstieg von Cevian Capital hat Akzo Nobel am Freitag kräftige Kursgewinne beschert. Mit einem Kursplus von zuletzt 4,4 Prozent erreichten die Aktien den höchsten Stand seit rund vier Wochen. Die Investmentgesellschaft sicherte sich rund drei Prozent an dem Spezialchemiekonzern. Sie räumt Akzo Nobel ein "erhebliches Wertpotenzial" ein.

    Vom Kurssprung bei Akzo Nobel profitierte die gesamte Branche: Der europäische Sektorindex legte um 0,6 Prozent zu und führte damit die Gewinnerliste im marktbreiten Stoxx Europe 600 an./gl/jha/



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

