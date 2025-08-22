Chance auf Folgerallye

Insgesamt kann Analog Devices auf einen langfristigen Aufwärtstrend zurückblicken, der mindestens auf das Jahr 2008 zurückgeht. Innerhalb dessen gelang es in dieser Woche bis auf 250,18 US-Dollar zuzulegen, die Aufwärtsdynamik hat aber bereits im Mai deutlich an Fahrt eingebüßt. Innerhalb dieser etwas lustlosen Trendphase konnte jedoch eine inverse SKS-Formation ausgebildet werden, deren Nackenlinie aktuell auf dem Prüfstand steht. Ein Durchbruch auf der Oberseite könnte bei einer positiven Signallage ein neuerliches Kaufsignal generieren.

Erst ein nachhaltiger Durchbruch über die Nackenlinie sowie das Kursniveau von mindestens 255,00 US-Dollar (steigend) dürfte bei Analog Devices das favorisierte Kaufsignal auslösen und vorläufige Kursgewinne auf 273,43 US-Dollar ermöglichen, mittelfristig sogar auf 303,97 US-Dollar und würde sich dementsprechend für den Aufbau von frischen Lang-Positionen anbieten. Um ein Fehlsignal zu umgehen, sollten wirklich dynamische Kurszuwächse abgewartet werden, anstatt nur marginal neue Jahreshochs. Sollte Analog Devices auf dem aktuellen Preisniveau jedoch zur Unterseite abprallen, müssten Unterstützungen um 232,92 und darunter der EMA 50 auf Wochenbasis bei 218,66 US-Dollar als Support einspringen.

Analog Devices Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 255,00 US-Dollar könnte erste Hinweise in Richtung eines Kaufsignals mit einem übergeordneten Kursziel bei 303,97 US-Dollar anzeigen und sich für einen ersten vorsichtigen Long-Einstieg qualifizieren. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MK8D3D ließe sich insgesamt eine Renditechance von 160 Prozent erzielen, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 7,42 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 233,00 US-Dollar aber noch nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,30 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten hierbei mindestens einige Wochen bis Monate eingeplant werden, weshalb sich diese Idee weniger für kurzfristig orientierte Anleger anbietet.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK8D3D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,50 - 2,68 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 218,8322 US-Dollar Basiswert: Analog Devices Inc. KO-Schwelle: 218,8322 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 246,95 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,42 Euro Hebel: 7,9 Kurschance: + 160 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.