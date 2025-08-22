Intuit Aktie verliert signifikant - 22.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Intuit Aktie. Mit einer Performance von -5,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Intuit ist ein führender Anbieter von Finanzsoftwarelösungen, bekannt für QuickBooks, TurboTax und Mint. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in den USA und konkurriert mit H&R Block, Xero und Sage. Es hebt sich durch benutzerfreundliche Software und umfassende Produktintegration ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Intuit Aktionäre einen Verlust von -2,54 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuit Aktie damit um -7,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intuit -6,54 % verloren.

Intuit Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,35 % 1 Monat -13,41 % 3 Monate -2,54 % 1 Jahr -5,94 %

Informationen zur Intuit Aktie

Es gibt 279 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 157,61 Mrd. wert.

Intuit schockt mit einem schwachem Ausblick: Mailchimp bremst das Wachstum, die Aktie verliert kräftig. Trotz solider Quartalszahlen setzt der Softwarekonzern auf Preiserhöhungen und ein Milliardenrückkaufprogramm.

Intuit Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intuit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.