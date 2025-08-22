    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Heute am 22.08.2025: Commerzbank Aktie im Blickpunkt

    Am 22.08.2025 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um -2,15 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.08.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Commerzbank Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,15 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Commerzbank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +44,88 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +0,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +140,63 %.

    Commerzbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,24 %
    1 Monat +32,41 %
    3 Monate +44,88 %
    1 Jahr +195,45 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, die trotz eines stagnierenden DAX gestiegen ist. Diskutiert werden Gründe wie die günstige fundamentale Bewertung, das erwartete Gewinnwachstum und die geringen Bilanzrisiken. Weitere Faktoren sind die hohen Ausschüttungen an Aktionäre und die Beteiligung an der mBank, die an Marktkapitalisierung gewinnt. Spekulationen über einen staatlichen Ausstieg und Übernahmephantasien könnten den Kurs weiter beeinflussen. Analystenmeinungen sind geteilt: Einige sehen die Aktie als fair bewertet, andere warnen vor einem möglichen Bewertungsrückgang.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,77 Mrd. wert.

    Commerzbank: Die Bullen kennen kein Maß mehr


    Wer hätte gedacht, dass die Commerzbank im 2025er-Performance-Ranking der DAX-Aktien auf Platz 2 hinter Rheinmetall stehen würde? Und das nur wenig hinter Letzterer und weit vor der aktuell drittplatzierten Deutschen Bank? Das Problem dabei: Die Bullen verlieren das Maß.

    Commerzbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    -2,25 %
    +0,24 %
    +32,41 %
    +44,88 %
    +195,45 %
    +464,09 %
    +718,56 %
    +284,43 %
    -59,92 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100



    Verfasst von Markt Bote
