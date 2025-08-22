Voltabox Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 22.08.2025

Die Voltabox Aktie ist bisher um -16,59 % auf 6,9400€ gefallen. Das sind -1,3800 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Voltabox bietet modulare Lithium-Ionen-Batteriesysteme für industrielle Anwendungen an und ist ein innovativer Partner in der Elektromobilität. Wichtige Konkurrenten sind Varta, Samsung SDI und CATL. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die flexible, modulare Bauweise der Systeme.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Voltabox in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +170,90 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Voltabox Aktie damit um +64,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +161,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +694,12 % gewonnen.

Voltabox Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +64,30 % 1 Monat +161,29 % 3 Monate +170,90 % 1 Jahr +440,00 %

Informationen zur Voltabox Aktie

Es gibt 21 Mio. Voltabox Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,02 Mio. wert.

Voltabox Aktie jetzt kaufen?

Ob die Voltabox Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Voltabox Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.