Vita 34 - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 22.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Vita 34 Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -17,16 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Vita 34 ist ein führendes Unternehmen in der Kryokonservierung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe. Es bietet Dienstleistungen zur Einlagerung von Stammzellen für medizinische Anwendungen an. Als einer der größten Anbieter in Europa konkurriert es mit Cryo-Save und Cord Blood Registry. Vita 34 zeichnet sich durch Erfahrung, hohe Qualitätsstandards und innovative Forschung aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Vita 34-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +73,97 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vita 34 Aktie damit um +29,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Vita 34 auf +59,95 %.

Vita 34 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +29,81 % 1 Monat +36,09 % 3 Monate +73,97 % 1 Jahr +52,03 %

Informationen zur Vita 34 Aktie

Es gibt 18 Mio. Vita 34 Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,73 Mio. wert.

Vita 34 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vita 34 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vita 34 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.