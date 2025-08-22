Börsenstart Europa - 22.08. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:47) bei 30.727,63 PKT und steigt um +0,27 %. Top-Werte: HENSOLDT +2,90 %, TRATON +1,85 %, Lanxess +1,84 % Flop-Werte: CTS Eventim -4,04 %, AUTO1 Group -0,91 %, Bilfinger -0,66 %

Der DAX steht bei 24.271,26 PKT und gewinnt bisher 0,00 %. Top-Werte: Bayer +1,60 %, Brenntag +1,34 %, Fresenius +1,05 % Flop-Werte: Commerzbank -2,08 %, Heidelberg Materials -0,57 %, Siemens Energy -0,55 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.753,95 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: HENSOLDT +2,90 %, SILTRONIC AG +1,75 %, United Internet +1,55 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -0,54 %, Draegerwerk -0,43 %, Siemens Healthineers -0,39 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:55) bei 5.467,91 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Bayer +1,60 %, Prosus Registered (N) +1,30 %, Rheinmetall +1,04 %

Flop-Werte: Vinci -1,48 %, Wolters Kluwer -1,34 %, SAFRAN -0,95 %

Der ATX bewegt sich bei 4.797,87 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +2,18 %, Lenzing +1,01 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,92 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,31 %, Erste Group Bank -2,03 %, Andritz -1,08 %

Der SMI bewegt sich bei 12.247,00 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Alcon +1,80 %, Logitech International +0,94 %, Swiss Re +0,73 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -0,76 %, Zurich Insurance Group -0,27 %, Amrize -0,23 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.942,83 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: Teleperformance +1,62 %, Hermes International +0,92 %, Stellantis +0,85 %

Flop-Werte: Vinci -1,48 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -1,20 %, SAFRAN -0,95 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.652,73 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.

Top-Werte: SKF (B) +1,95 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,68 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,72 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,40 %, Tele2 (B) -0,39 %, Securitas Shs(B) -0,28 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.180,00 PKT und steigt um +2,17 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,65 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,44 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,43 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,01 %, Viohalco -0,84 %, Jumbo -0,29 %