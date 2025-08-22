Vonovia: (Turbo)-Calls mit hohem Renditepotenzial

Wegen der auf dem aktuellen Kursniveau attraktiven Bewertung der Aktie bekräftigten die Experten von Goldman Sachs nach den neuesten Zahlen mit einem Kursziel von 42,30 Euro ihre Kaufempfehlung für die Vonovia-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie, die derzeit bei 27,90 Euro notiert, zumindest wieder den oberen Rand der Tradingrange bei 30 Euro erreichen kann.

Mit der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) ging es seit ihrem 12-Monatshoch vom 2.10.24 bei 33,93 Euro tendenziell nach unten. Allerdings konnte sich die Aktie nach ihrem Jahrestief vom 26.3.25 bei 24,06 Euro wieder kräftig erholen und trat danach in eine Handelsspanne von 27 bis 30 Euro ein.

Call-Optionsschein mit Strike bei 28 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis 28 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000UP43ET3, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 27,90 Euro mit 0,176 – 0,186 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 30 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,29 Euro (+56 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,908 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,908 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK4W975, wurde beim Vonovia-Kurs von 27,90 Euro mit 0,216 – 0,218 Euro taxiert.

Wenn die Vonovia-Aktie in nächster Zeit auf 30 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,40 Euro (+83 Prozent) erhöhen – sofern die Vonovia-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,986 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,986 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SX3HS49, wurde beim Vonovia-Kurs von 27,90 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Vonovia-Aktie auf 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,50 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.