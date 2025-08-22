Bruttoinlandsprodukt
Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2025 / Wirtschaftsleistung geht nach positivem Jahresbeginn stärker zurück als erwartet
WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 2. Quartal 2025
-0,3 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)
-0,2 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)
+0,2 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2025 gegenüber dem 1. Quartal
2025 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 % gesunken. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fiel der Rückgang der
Wirtschaftsleistung damit um 0,2 Prozentpunkte stärker aus als in der
Schnellmeldung vom 30. Juli 2025 berichtet. Vor allem die Industrieproduktion
entwickelte sich schlechter als zunächst angenommen. Im 1. Quartal 2025 war das
BIP noch um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen, im 4. Quartal 2024 um 0,2
%.
Anhand der neu verfügbaren Daten entwickelte sich insbesondere die Produktion im
Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe im Juni 2025 schlechter als erwartet.
Zusätzlich wurde der private Konsum für das 2. Quartal 2025 aufgrund neu
vorliegender Informationen zu den Dienstleistungsbereichen wie beispielsweise
der Monatsstatistik im Gastgewerbe für Juni 2025 nach unten revidiert.
Zusammengenommen hatten die zwischen der BIP-Schnellmeldung und dem neuen
Berechnungsstand eintreffenden Konjunkturindikatoren eine Verschlechterung des
wirtschaftlichen Gesamtbilds im 2. Quartal 2025 zur Folge.
Konsumausgaben im Vergleich zum Vorquartal gestiegen, Investitionen deutlich im
Minus
Die Konsumausgaben insgesamt nahmen im 2. Quartal 2025 preis-, saison- und
kalenderbereinigt gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 0,3 % zu. Darunter
verzeichnete der private Konsum nur einen geringen Zuwachs von 0,1 %, der damit
schwächer ausfiel als in der BIP-Schnellmeldung angenommen. Die Konsumausgaben
des Staates nahmen um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal zu.
Die Bruttoanlageinvestitionen gingen im 2. Quartal 2025 preis-, saison- und
kalenderbereinigt deutlich zurück (-1,4 %), nachdem sie zu Jahresanfang noch
leicht gestiegen waren. Die Investitionen in Ausrüstungen - also vor allem in
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - sanken um 1,9 %. Die Investitionen in Bauten
nahmen sogar noch etwas stärker um 2,1 % ab.
Auch vom Außenhandel blieben positive Impulse aus: Exportiert wurden im 2.
Quartal 2025 preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 0,1 % weniger Waren
und Dienstleistungen als im 1. Quartal 2025. Der Grund hierfür waren rückläufige
Warenexporte (-0,6 %), während die Dienstleistungsexporte um 1,4 % wuchsen. Die
Importe von Waren und Dienstleistungen stiegen im Vorquartalsvergleich erneut
deutlich um insgesamt 1,6 %.
