Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2025 / Wirtschaftsleistung geht nach positivem Jahresbeginn stärker zurück als erwartet

WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 2. Quartal 2025



-0,3 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



-0,2 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)



+0,2 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)





Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2025 gegenüber dem 1. Quartal2025 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 % gesunken. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fiel der Rückgang derWirtschaftsleistung damit um 0,2 Prozentpunkte stärker aus als in derSchnellmeldung vom 30. Juli 2025 berichtet. Vor allem die Industrieproduktionentwickelte sich schlechter als zunächst angenommen. Im 1. Quartal 2025 war dasBIP noch um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen, im 4. Quartal 2024 um 0,2%.Anhand der neu verfügbaren Daten entwickelte sich insbesondere die Produktion imVerarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe im Juni 2025 schlechter als erwartet.Zusätzlich wurde der private Konsum für das 2. Quartal 2025 aufgrund neuvorliegender Informationen zu den Dienstleistungsbereichen wie beispielsweiseder Monatsstatistik im Gastgewerbe für Juni 2025 nach unten revidiert.Zusammengenommen hatten die zwischen der BIP-Schnellmeldung und dem neuenBerechnungsstand eintreffenden Konjunkturindikatoren eine Verschlechterung deswirtschaftlichen Gesamtbilds im 2. Quartal 2025 zur Folge.Konsumausgaben im Vergleich zum Vorquartal gestiegen, Investitionen deutlich imMinusDie Konsumausgaben insgesamt nahmen im 2. Quartal 2025 preis-, saison- undkalenderbereinigt gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 0,3 % zu. Darunterverzeichnete der private Konsum nur einen geringen Zuwachs von 0,1 %, der damitschwächer ausfiel als in der BIP-Schnellmeldung angenommen. Die Konsumausgabendes Staates nahmen um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal zu.Die Bruttoanlageinvestitionen gingen im 2. Quartal 2025 preis-, saison- undkalenderbereinigt deutlich zurück (-1,4 %), nachdem sie zu Jahresanfang nochleicht gestiegen waren. Die Investitionen in Ausrüstungen - also vor allem inMaschinen, Geräte und Fahrzeuge - sanken um 1,9 %. Die Investitionen in Bautennahmen sogar noch etwas stärker um 2,1 % ab.Auch vom Außenhandel blieben positive Impulse aus: Exportiert wurden im 2.Quartal 2025 preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 0,1 % weniger Warenund Dienstleistungen als im 1. Quartal 2025. Der Grund hierfür waren rückläufigeWarenexporte (-0,6 %), während die Dienstleistungsexporte um 1,4 % wuchsen. DieImporte von Waren und Dienstleistungen stiegen im Vorquartalsvergleich erneutdeutlich um insgesamt 1,6 %.