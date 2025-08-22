    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2025 / Wirtschaftsleistung geht nach positivem Jahresbeginn stärker zurück als erwartet

    WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 2. Quartal 2025

    -0,3 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)

    -0,2 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)

    +0,2 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)

    Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2025 gegenüber dem 1. Quartal
    2025 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 % gesunken. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fiel der Rückgang der
    Wirtschaftsleistung damit um 0,2 Prozentpunkte stärker aus als in der
    Schnellmeldung vom 30. Juli 2025 berichtet. Vor allem die Industrieproduktion
    entwickelte sich schlechter als zunächst angenommen. Im 1. Quartal 2025 war das
    BIP noch um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen, im 4. Quartal 2024 um 0,2
    %.

    Anhand der neu verfügbaren Daten entwickelte sich insbesondere die Produktion im
    Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe im Juni 2025 schlechter als erwartet.
    Zusätzlich wurde der private Konsum für das 2. Quartal 2025 aufgrund neu
    vorliegender Informationen zu den Dienstleistungsbereichen wie beispielsweise
    der Monatsstatistik im Gastgewerbe für Juni 2025 nach unten revidiert.
    Zusammengenommen hatten die zwischen der BIP-Schnellmeldung und dem neuen
    Berechnungsstand eintreffenden Konjunkturindikatoren eine Verschlechterung des
    wirtschaftlichen Gesamtbilds im 2. Quartal 2025 zur Folge.

    Konsumausgaben im Vergleich zum Vorquartal gestiegen, Investitionen deutlich im
    Minus

    Die Konsumausgaben insgesamt nahmen im 2. Quartal 2025 preis-, saison- und
    kalenderbereinigt gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 0,3 % zu. Darunter
    verzeichnete der private Konsum nur einen geringen Zuwachs von 0,1 %, der damit
    schwächer ausfiel als in der BIP-Schnellmeldung angenommen. Die Konsumausgaben
    des Staates nahmen um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal zu.

    Die Bruttoanlageinvestitionen gingen im 2. Quartal 2025 preis-, saison- und
    kalenderbereinigt deutlich zurück (-1,4 %), nachdem sie zu Jahresanfang noch
    leicht gestiegen waren. Die Investitionen in Ausrüstungen - also vor allem in
    Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - sanken um 1,9 %. Die Investitionen in Bauten
    nahmen sogar noch etwas stärker um 2,1 % ab.

    Auch vom Außenhandel blieben positive Impulse aus: Exportiert wurden im 2.
    Quartal 2025 preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 0,1 % weniger Waren
    und Dienstleistungen als im 1. Quartal 2025. Der Grund hierfür waren rückläufige
    Warenexporte (-0,6 %), während die Dienstleistungsexporte um 1,4 % wuchsen. Die
    Importe von Waren und Dienstleistungen stiegen im Vorquartalsvergleich erneut
    deutlich um insgesamt 1,6 %.
