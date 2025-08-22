Staatsdefizit sinkt im 1. Halbjahr 2025 auf 28,9 Milliarden Euro / Sozialbeiträge und Steuereinnahmen wachsen schneller als Staatsausgaben

WIESBADEN (ots) - Das Finanzierungsdefizit des Staates lag im 1. Halbjahr 2025

bei 28,9 Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach

vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war das staatliche Defizit somit um

19,4 Milliarden Euro niedriger als im 1. Halbjahr 2024. Gemessen am

Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen errechnet sich für das 1.

Halbjahr 2025 eine Defizitquote von 1,3 %.



Bei den Ergebnissen handelt es sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen

Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden die

Grundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union (EU) nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt

(Maastricht-Kriterien) und sind nicht identisch mit dem Finanzierungssaldo des

Öffentlichen Gesamthaushalts in Abgrenzung der Finanzstatistiken. Aus den

Ergebnissen für das 1. Halbjahr lassen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf das

Jahresergebnis ziehen.









Mit 16,7 Milliarden Euro hatte der Bund erneut den größten Anteil am

gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizit. Das Finanzierungsdefizit des Bundes

reduzierte sich allerdings im 1. Halbjahr 2025 deutlich um 10,5 Milliarden Euro

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Finanzierungsdefizit der Länder

verringerte sich ebenfalls stark um 10,3 Milliarden Euro und betrug im 1.

Halbjahr 2025 noch 1,3 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2024: 11,6 Milliarden Euro).

Das Finanzierungsdefizit der Gemeinden erhöhte sich im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 4,7 Milliarden Euro auf 14,2 Milliarden Euro (1. Halbjahr

2024: 9,5 Milliarden Euro). Die Sozialversicherungen verzeichneten im 1.

Halbjahr 2025 einen Finanzierungsüberschuss von 3,3 Milliarden Euro (1. Halbjahr

2024: 0,0 Milliarden Euro).



Einnahmen steigen um 6,5 %, Ausgaben um 4,3 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2024



Das Finanzierungsdefizit des Staates im 1. Halbjahr 2025 von 28,9 Milliarden

Euro ergibt sich aus der Differenz zwischen Einnahmen in Höhe von 1 042,0

Milliarden Euro und Ausgaben in Höhe von 1 070,9 Milliarden Euro. Die Einnahmen

stiegen damit im 1. Halbjahr 2025 um 6,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Der

Ausgabenzuwachs war mit 4,3 % niedriger.



Sozialbeiträge steigen stärker als Steuereinnahmen



Die Steuereinnahmen des Staates erhöhten sich im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum um 5,1 %. Bei der Mehrwertsteuer gab es einen deutlichen

Zuwachs von 6,9 %, die Einnahmen aus den Einkommensteuern stiegen um 4,6 %.

Unter anderem durch gestiegene Zusatzbeiträge zur gesetzlichen





