Staatsdefizit sinkt im 1. Halbjahr 2025 auf 28,9 Milliarden Euro / Sozialbeiträge und Steuereinnahmen wachsen schneller als Staatsausgaben
WIESBADEN (ots) - Das Finanzierungsdefizit des Staates lag im 1. Halbjahr 2025
bei 28,9 Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war das staatliche Defizit somit um
19,4 Milliarden Euro niedriger als im 1. Halbjahr 2024. Gemessen am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen errechnet sich für das 1.
Halbjahr 2025 eine Defizitquote von 1,3 %.
Bei den Ergebnissen handelt es sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden die
Grundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union (EU) nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt
(Maastricht-Kriterien) und sind nicht identisch mit dem Finanzierungssaldo des
Öffentlichen Gesamthaushalts in Abgrenzung der Finanzstatistiken. Aus den
Ergebnissen für das 1. Halbjahr lassen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf das
Jahresergebnis ziehen.
Bund verzeichnet Finanzierungsdefizit von 16,7 Milliarden Euro
Mit 16,7 Milliarden Euro hatte der Bund erneut den größten Anteil am
gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizit. Das Finanzierungsdefizit des Bundes
reduzierte sich allerdings im 1. Halbjahr 2025 deutlich um 10,5 Milliarden Euro
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Finanzierungsdefizit der Länder
verringerte sich ebenfalls stark um 10,3 Milliarden Euro und betrug im 1.
Halbjahr 2025 noch 1,3 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2024: 11,6 Milliarden Euro).
Das Finanzierungsdefizit der Gemeinden erhöhte sich im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 4,7 Milliarden Euro auf 14,2 Milliarden Euro (1. Halbjahr
2024: 9,5 Milliarden Euro). Die Sozialversicherungen verzeichneten im 1.
Halbjahr 2025 einen Finanzierungsüberschuss von 3,3 Milliarden Euro (1. Halbjahr
2024: 0,0 Milliarden Euro).
Einnahmen steigen um 6,5 %, Ausgaben um 4,3 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2024
Das Finanzierungsdefizit des Staates im 1. Halbjahr 2025 von 28,9 Milliarden
Euro ergibt sich aus der Differenz zwischen Einnahmen in Höhe von 1 042,0
Milliarden Euro und Ausgaben in Höhe von 1 070,9 Milliarden Euro. Die Einnahmen
stiegen damit im 1. Halbjahr 2025 um 6,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Der
Ausgabenzuwachs war mit 4,3 % niedriger.
Sozialbeiträge steigen stärker als Steuereinnahmen
Die Steuereinnahmen des Staates erhöhten sich im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 5,1 %. Bei der Mehrwertsteuer gab es einen deutlichen
Zuwachs von 6,9 %, die Einnahmen aus den Einkommensteuern stiegen um 4,6 %.
Unter anderem durch gestiegene Zusatzbeiträge zur gesetzlichen
