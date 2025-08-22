    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Straßenverkehrsunfälle im 1. Halbjahr 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahl der Unfälle um 2 % gesunken / Zahl der Verkehrstoten im 1. Halbjahr 2025 um 25 Personen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen

    WIESBADEN (ots) - In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 gab es in
    Deutschland rund 1,21 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Nach vorläufigen
    Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 23 300 oder 2 %
    weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei gut einer Millionen Unfällen blieb es bei
    Sachschaden (-2 %), bei rund 139 800 Unfällen gab es Getötete oder Verletzte (+1
    %).

    Insgesamt sind 175 000 Menschen im 1. Halbjahr 2025 bei Straßenverkehrsunfällen
    verletzt worden - in etwa so viele wie im 1. Halbjahr 2024. Die Zahl der
    Verkehrstoten stieg dagegen um 25 Personen auf 1 322.

    Zahl der Verkehrstoten je 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner im Vergleich
    zum 1. Halbjahr 2024 unverändert

    Auf die Bevölkerungszahl bezogen starben im Straßenverkehr im 1. Halbjahr 2025
    in Deutschland durchschnittlich 16 Menschen je 1 Million Einwohnerinnen und
    Einwohner. Sowohl gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 als auch gegenüber dem 1.
    Halbjahr 2023 veränderte sich dieser Wert nicht.

    Juni 2025: 10 % weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahresmonat

    Nach vorläufigen Zahlen sank im Juni 2025 die Zahl der polizeilich erfassten
    Unfälle gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 % auf insgesamt 195 000 Unfälle. Bei
    165 000 Unfällen blieb es bei Sachschaden (-12 %). Bei 29 900 Unfällen kam es zu
    Personenschaden (+3 %). Mit rund 37 000 Personen wurden 2 % mehr
    Verkehrsteilnehmende verletzt. Die Zahl der Getöteten ist gegenüber dem
    Vorjahresmonat um 26 Personen auf 301 gestiegen und damit so hoch wie im Juni
    vor zwei Jahren.

    Weitere Informationen

    Detaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländer
    bietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf der
    Themenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Straßenverkehrsunfälle
    Telefon: +49 611 75 4852
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6101854
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Straßenverkehrsunfälle im 1. Halbjahr 2025 Zahl der Unfälle um 2 % gesunken / Zahl der Verkehrstoten im 1. Halbjahr 2025 um 25 Personen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 gab es in Deutschland rund 1,21 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 23 300 oder 2 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei gut …