Straßenverkehrsunfälle im 1. Halbjahr 2025
Zahl der Unfälle um 2 % gesunken / Zahl der Verkehrstoten im 1. Halbjahr 2025 um 25 Personen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen
WIESBADEN (ots) - In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 gab es in
Deutschland rund 1,21 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Nach vorläufigen
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 23 300 oder 2 %
weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei gut einer Millionen Unfällen blieb es bei
Sachschaden (-2 %), bei rund 139 800 Unfällen gab es Getötete oder Verletzte (+1
%).
Insgesamt sind 175 000 Menschen im 1. Halbjahr 2025 bei Straßenverkehrsunfällen
verletzt worden - in etwa so viele wie im 1. Halbjahr 2024. Die Zahl der
Verkehrstoten stieg dagegen um 25 Personen auf 1 322.
Zahl der Verkehrstoten je 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner im Vergleich
zum 1. Halbjahr 2024 unverändert
Auf die Bevölkerungszahl bezogen starben im Straßenverkehr im 1. Halbjahr 2025
in Deutschland durchschnittlich 16 Menschen je 1 Million Einwohnerinnen und
Einwohner. Sowohl gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 als auch gegenüber dem 1.
Halbjahr 2023 veränderte sich dieser Wert nicht.
Juni 2025: 10 % weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahresmonat
Nach vorläufigen Zahlen sank im Juni 2025 die Zahl der polizeilich erfassten
Unfälle gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 % auf insgesamt 195 000 Unfälle. Bei
165 000 Unfällen blieb es bei Sachschaden (-12 %). Bei 29 900 Unfällen kam es zu
Personenschaden (+3 %). Mit rund 37 000 Personen wurden 2 % mehr
Verkehrsteilnehmende verletzt. Die Zahl der Getöteten ist gegenüber dem
Vorjahresmonat um 26 Personen auf 301 gestiegen und damit so hoch wie im Juni
vor zwei Jahren.
Autor folgen