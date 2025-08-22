Zahl der Unfälle um 2 % gesunken / Zahl der Verkehrstoten im 1. Halbjahr 2025 um 25 Personen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen

WIESBADEN (ots) - In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 gab es in

Deutschland rund 1,21 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Nach vorläufigen

Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 23 300 oder 2 %

weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei gut einer Millionen Unfällen blieb es bei

Sachschaden (-2 %), bei rund 139 800 Unfällen gab es Getötete oder Verletzte (+1

%).





Insgesamt sind 175 000 Menschen im 1. Halbjahr 2025 bei Straßenverkehrsunfällen

verletzt worden - in etwa so viele wie im 1. Halbjahr 2024. Die Zahl der

Verkehrstoten stieg dagegen um 25 Personen auf 1 322.



Zahl der Verkehrstoten je 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner im Vergleich

zum 1. Halbjahr 2024 unverändert



Auf die Bevölkerungszahl bezogen starben im Straßenverkehr im 1. Halbjahr 2025

in Deutschland durchschnittlich 16 Menschen je 1 Million Einwohnerinnen und

Einwohner. Sowohl gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 als auch gegenüber dem 1.

Halbjahr 2023 veränderte sich dieser Wert nicht.



Juni 2025: 10 % weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahresmonat



Nach vorläufigen Zahlen sank im Juni 2025 die Zahl der polizeilich erfassten

Unfälle gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 % auf insgesamt 195 000 Unfälle. Bei

165 000 Unfällen blieb es bei Sachschaden (-12 %). Bei 29 900 Unfällen kam es zu

Personenschaden (+3 %). Mit rund 37 000 Personen wurden 2 % mehr

Verkehrsteilnehmende verletzt. Die Zahl der Getöteten ist gegenüber dem

Vorjahresmonat um 26 Personen auf 301 gestiegen und damit so hoch wie im Juni

vor zwei Jahren.



Weitere Informationen



Detaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländer

bietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf der

Themenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Straßenverkehrsunfälle

Telefon: +49 611 75 4852

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6101854

OTS: Statistisches Bundesamt







