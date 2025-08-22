    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Nota AI reicht Wertpapier-Registrierungserklärung ein und strebt KOSDAQ-Notierung noch in diesem Jahr an

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -

    - Schneller Börsengang trotz weltweiter Konjunkturabschwächung - Beweis für
    bewährte Wettbewerbsfähigkeit
    - Geschäftsausbau durch firmeneigene Plattform "NetsPresso®" mit 160 % CAGR in
    den letzten vier Jahren

    Nota AI, spezialisiert auf Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen, hat
    heute seine Wertpapierregistrierung bei der südkoreanischen Financial Services
    Commission eingereicht und damit offiziell den Börsengang an der KOSDAQ
    eingeläutet.

    Im Rahmen dieses Börsengangs plant Nota AI, insgesamt 2 916 000 Aktien zu einer
    erwarteten Preisspanne von 7.600 bis 9.100 KRW pro Aktie anzubieten und damit
    etwa 22,2 bis 26,5 Milliarden KRW einzunehmen. Das Bookbuilding für
    institutionelle Anleger ist für den 12. bis 18. September geplant, gefolgt von
    der öffentlichen Zeichnungsfrist am 23. und 24. September. Mirae Asset
    Securities fungiert als Lead Underwriter.

    Trotz einer Abschwächung des koreanischen IPO-Marktes und einem starken Rückgang
    der neuen Börsenzulassungen seit Inkrafttreten der jüngsten regulatorischen
    Änderungen im Juli zeichnet sich die rechtzeitige Einreichung von Nota AI aus.
    Dieser Schritt unterstreicht die starke Geschäftsentwicklung und die klare
    Wachstumsvision des Unternehmens, erfolgt planmäßig und zieht erhebliches
    Interesse des Marktes auf sich.

    Das 2015 gegründete Unternehmen Nota AI hat sein Geschäft rund um seine
    firmeneigene KI-Optimierungsplattform NetsPresso® aufgebaut. Diese Plattform
    ermöglicht die effiziente Ausführung leistungsstarker KI-Modelle auf
    ressourcenbeschränkten Edge-Geräten. Die Plattform automatisiert die komplexen
    Prozesse der Modelloptimierung und -bereitstellung und senkt so die
    Entwicklungs- und Betriebskosten erheblich. Nota AI hat durch Partnerschaften
    mit weltweit führenden KI-Halbleiterunternehmen wie NVIDIA, Samsung Electronics,
    Arm, Qualcomm, Sony und Renesas mehrere kommerzielle Einsätze erreicht.

    Zusätzlich hat Nota AI erfolgreich NVA (Nota Vision Agent), die erste generative
    KI-gestützte intelligente Videoüberwachungslösung, in Korea auf den Markt
    gebracht. NVA geht über die einfache Objekterkennung hinaus und erkennt
    Beziehungen zwischen Objekten, erfasst Verfahrensverstöße und identifiziert
    komplexe Risikofaktoren in Echtzeit. NVA wird in verschiedenen Bereichen
    eingesetzt, darunter industrielle Sicherheit, intelligente Verkehrssysteme
    (ITS), Einzelhandel und Überwachung. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen ein
    Vertrag mit der Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai im April sowie der
    Einsatz im Gimcheon-Werk 2 von Kolon Industries im Juli.

    Neben diesen Erfolgen hat das technologiebasierte Geschäftsmodell von Nota AI
    auch einen stabilen Wachstumspfad eingeschlagen, der eine rasche
    Umsatzsteigerung ermöglicht. Das Unternehmen verzeichnete 480 Millionen KRW
    Umsatz im Jahr 2021, 2,01 Milliarden KRW im Jahr 2022, 3,58 Milliarden KRW im
    Jahr 2023 und 8,44 Milliarden KRW im Jahr 2024, was einer durchschnittlichen
    jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 159,7 % entspricht.

    Myungsu Chae, CEO bei Nota AI, sagte: "In einem schwierigen Umfeld für
    Börsengänge mit verschärften Börsenzulassungsanforderungen unterstreicht die
    planmäßige Einreichung unserer Wertpapierregistrierung unsere nachgewiesene
    Rentabilität sowie unsere nachgewiesene Profitabilität und unsere mittel- bis
    langfristige klare Wachstumsvision. Mit den Erlösen aus diesem Börsengang werden
    wir unsere Technologie weiter verbessern und unsere globale Expansion
    beschleunigen, um unsere Führungsposition im Bereich KI-Komprimierung und
    -Optimierung zu festigen und zugleich die branchenweite Einführung von KI
    voranzutreiben."

    Seit der Gründung von Auslandsniederlassungen in Berlin (2020) und Sunnyvale,
    Kalifornien (2022), hat Nota AI seine Präsenz schnell auf wichtige globale
    Märkte ausgeweitet, darunter der Nahe Osten, Japan sowie Südostasien.

    Die globale Wettbewerbsfähigkeit von Nota AI wurde auch von CB Insights
    anerkannt, welches das Unternehmen in die AI 100 aufgenommen hat: Liste der
    vielversprechendsten KI-Startups im Jahr 2025. Erst letzten Monat, im Juli 2025
    , wurde Nota AI als eines von fünf Eliteteams im Rahmen des Projekts zur
    Entwicklung von KI-Grundlagenmodellen des Ministeriums für Wissenschaft und IKT
    in Zusammenarbeit mit Upstage ausgewählt, um seine Arbeit an eigenen
    KI-Grundlagenmodellen weiter zu beschleunigen.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750468/Nota_AI_Files_Securities_Registr
    ation_Statement_Poised_KOSDAQ_Listing_This.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nota-ai-
    reicht-wertpapier-registrierungserklarung-ein-und-strebt-kosdaq-notierung-noch-i
    n-diesem-jahr-an-302536438.html

    Pressekontakt:

    Eunyoung Choe eunyeong.choe@nota.ai

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175182/6101858
    OTS: Nota AI




