Nota AI reicht Wertpapier-Registrierungserklärung ein und strebt KOSDAQ-Notierung noch in diesem Jahr an
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -
- Schneller Börsengang trotz weltweiter Konjunkturabschwächung - Beweis für
bewährte Wettbewerbsfähigkeit
- Geschäftsausbau durch firmeneigene Plattform "NetsPresso®" mit 160 % CAGR in
den letzten vier Jahren
Nota AI, spezialisiert auf Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen, hat
heute seine Wertpapierregistrierung bei der südkoreanischen Financial Services
Commission eingereicht und damit offiziell den Börsengang an der KOSDAQ
eingeläutet.
- Schneller Börsengang trotz weltweiter Konjunkturabschwächung - Beweis für
bewährte Wettbewerbsfähigkeit
- Geschäftsausbau durch firmeneigene Plattform "NetsPresso®" mit 160 % CAGR in
den letzten vier Jahren
Nota AI, spezialisiert auf Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen, hat
heute seine Wertpapierregistrierung bei der südkoreanischen Financial Services
Commission eingereicht und damit offiziell den Börsengang an der KOSDAQ
eingeläutet.
Im Rahmen dieses Börsengangs plant Nota AI, insgesamt 2 916 000 Aktien zu einer
erwarteten Preisspanne von 7.600 bis 9.100 KRW pro Aktie anzubieten und damit
etwa 22,2 bis 26,5 Milliarden KRW einzunehmen. Das Bookbuilding für
institutionelle Anleger ist für den 12. bis 18. September geplant, gefolgt von
der öffentlichen Zeichnungsfrist am 23. und 24. September. Mirae Asset
Securities fungiert als Lead Underwriter.
Trotz einer Abschwächung des koreanischen IPO-Marktes und einem starken Rückgang
der neuen Börsenzulassungen seit Inkrafttreten der jüngsten regulatorischen
Änderungen im Juli zeichnet sich die rechtzeitige Einreichung von Nota AI aus.
Dieser Schritt unterstreicht die starke Geschäftsentwicklung und die klare
Wachstumsvision des Unternehmens, erfolgt planmäßig und zieht erhebliches
Interesse des Marktes auf sich.
Das 2015 gegründete Unternehmen Nota AI hat sein Geschäft rund um seine
firmeneigene KI-Optimierungsplattform NetsPresso® aufgebaut. Diese Plattform
ermöglicht die effiziente Ausführung leistungsstarker KI-Modelle auf
ressourcenbeschränkten Edge-Geräten. Die Plattform automatisiert die komplexen
Prozesse der Modelloptimierung und -bereitstellung und senkt so die
Entwicklungs- und Betriebskosten erheblich. Nota AI hat durch Partnerschaften
mit weltweit führenden KI-Halbleiterunternehmen wie NVIDIA, Samsung Electronics,
Arm, Qualcomm, Sony und Renesas mehrere kommerzielle Einsätze erreicht.
Zusätzlich hat Nota AI erfolgreich NVA (Nota Vision Agent), die erste generative
KI-gestützte intelligente Videoüberwachungslösung, in Korea auf den Markt
gebracht. NVA geht über die einfache Objekterkennung hinaus und erkennt
Beziehungen zwischen Objekten, erfasst Verfahrensverstöße und identifiziert
komplexe Risikofaktoren in Echtzeit. NVA wird in verschiedenen Bereichen
eingesetzt, darunter industrielle Sicherheit, intelligente Verkehrssysteme
(ITS), Einzelhandel und Überwachung. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen ein
Vertrag mit der Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai im April sowie der
Einsatz im Gimcheon-Werk 2 von Kolon Industries im Juli.
Neben diesen Erfolgen hat das technologiebasierte Geschäftsmodell von Nota AI
auch einen stabilen Wachstumspfad eingeschlagen, der eine rasche
Umsatzsteigerung ermöglicht. Das Unternehmen verzeichnete 480 Millionen KRW
Umsatz im Jahr 2021, 2,01 Milliarden KRW im Jahr 2022, 3,58 Milliarden KRW im
Jahr 2023 und 8,44 Milliarden KRW im Jahr 2024, was einer durchschnittlichen
jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 159,7 % entspricht.
Myungsu Chae, CEO bei Nota AI, sagte: "In einem schwierigen Umfeld für
Börsengänge mit verschärften Börsenzulassungsanforderungen unterstreicht die
planmäßige Einreichung unserer Wertpapierregistrierung unsere nachgewiesene
Rentabilität sowie unsere nachgewiesene Profitabilität und unsere mittel- bis
langfristige klare Wachstumsvision. Mit den Erlösen aus diesem Börsengang werden
wir unsere Technologie weiter verbessern und unsere globale Expansion
beschleunigen, um unsere Führungsposition im Bereich KI-Komprimierung und
-Optimierung zu festigen und zugleich die branchenweite Einführung von KI
voranzutreiben."
Seit der Gründung von Auslandsniederlassungen in Berlin (2020) und Sunnyvale,
Kalifornien (2022), hat Nota AI seine Präsenz schnell auf wichtige globale
Märkte ausgeweitet, darunter der Nahe Osten, Japan sowie Südostasien.
Die globale Wettbewerbsfähigkeit von Nota AI wurde auch von CB Insights
anerkannt, welches das Unternehmen in die AI 100 aufgenommen hat: Liste der
vielversprechendsten KI-Startups im Jahr 2025. Erst letzten Monat, im Juli 2025
, wurde Nota AI als eines von fünf Eliteteams im Rahmen des Projekts zur
Entwicklung von KI-Grundlagenmodellen des Ministeriums für Wissenschaft und IKT
in Zusammenarbeit mit Upstage ausgewählt, um seine Arbeit an eigenen
KI-Grundlagenmodellen weiter zu beschleunigen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750468/Nota_AI_Files_Securities_Registr
ation_Statement_Poised_KOSDAQ_Listing_This.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nota-ai-
reicht-wertpapier-registrierungserklarung-ein-und-strebt-kosdaq-notierung-noch-i
n-diesem-jahr-an-302536438.html
Pressekontakt:
Eunyoung Choe eunyeong.choe@nota.ai
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175182/6101858
OTS: Nota AI
erwarteten Preisspanne von 7.600 bis 9.100 KRW pro Aktie anzubieten und damit
etwa 22,2 bis 26,5 Milliarden KRW einzunehmen. Das Bookbuilding für
institutionelle Anleger ist für den 12. bis 18. September geplant, gefolgt von
der öffentlichen Zeichnungsfrist am 23. und 24. September. Mirae Asset
Securities fungiert als Lead Underwriter.
Trotz einer Abschwächung des koreanischen IPO-Marktes und einem starken Rückgang
der neuen Börsenzulassungen seit Inkrafttreten der jüngsten regulatorischen
Änderungen im Juli zeichnet sich die rechtzeitige Einreichung von Nota AI aus.
Dieser Schritt unterstreicht die starke Geschäftsentwicklung und die klare
Wachstumsvision des Unternehmens, erfolgt planmäßig und zieht erhebliches
Interesse des Marktes auf sich.
Das 2015 gegründete Unternehmen Nota AI hat sein Geschäft rund um seine
firmeneigene KI-Optimierungsplattform NetsPresso® aufgebaut. Diese Plattform
ermöglicht die effiziente Ausführung leistungsstarker KI-Modelle auf
ressourcenbeschränkten Edge-Geräten. Die Plattform automatisiert die komplexen
Prozesse der Modelloptimierung und -bereitstellung und senkt so die
Entwicklungs- und Betriebskosten erheblich. Nota AI hat durch Partnerschaften
mit weltweit führenden KI-Halbleiterunternehmen wie NVIDIA, Samsung Electronics,
Arm, Qualcomm, Sony und Renesas mehrere kommerzielle Einsätze erreicht.
Zusätzlich hat Nota AI erfolgreich NVA (Nota Vision Agent), die erste generative
KI-gestützte intelligente Videoüberwachungslösung, in Korea auf den Markt
gebracht. NVA geht über die einfache Objekterkennung hinaus und erkennt
Beziehungen zwischen Objekten, erfasst Verfahrensverstöße und identifiziert
komplexe Risikofaktoren in Echtzeit. NVA wird in verschiedenen Bereichen
eingesetzt, darunter industrielle Sicherheit, intelligente Verkehrssysteme
(ITS), Einzelhandel und Überwachung. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen ein
Vertrag mit der Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai im April sowie der
Einsatz im Gimcheon-Werk 2 von Kolon Industries im Juli.
Neben diesen Erfolgen hat das technologiebasierte Geschäftsmodell von Nota AI
auch einen stabilen Wachstumspfad eingeschlagen, der eine rasche
Umsatzsteigerung ermöglicht. Das Unternehmen verzeichnete 480 Millionen KRW
Umsatz im Jahr 2021, 2,01 Milliarden KRW im Jahr 2022, 3,58 Milliarden KRW im
Jahr 2023 und 8,44 Milliarden KRW im Jahr 2024, was einer durchschnittlichen
jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 159,7 % entspricht.
Myungsu Chae, CEO bei Nota AI, sagte: "In einem schwierigen Umfeld für
Börsengänge mit verschärften Börsenzulassungsanforderungen unterstreicht die
planmäßige Einreichung unserer Wertpapierregistrierung unsere nachgewiesene
Rentabilität sowie unsere nachgewiesene Profitabilität und unsere mittel- bis
langfristige klare Wachstumsvision. Mit den Erlösen aus diesem Börsengang werden
wir unsere Technologie weiter verbessern und unsere globale Expansion
beschleunigen, um unsere Führungsposition im Bereich KI-Komprimierung und
-Optimierung zu festigen und zugleich die branchenweite Einführung von KI
voranzutreiben."
Seit der Gründung von Auslandsniederlassungen in Berlin (2020) und Sunnyvale,
Kalifornien (2022), hat Nota AI seine Präsenz schnell auf wichtige globale
Märkte ausgeweitet, darunter der Nahe Osten, Japan sowie Südostasien.
Die globale Wettbewerbsfähigkeit von Nota AI wurde auch von CB Insights
anerkannt, welches das Unternehmen in die AI 100 aufgenommen hat: Liste der
vielversprechendsten KI-Startups im Jahr 2025. Erst letzten Monat, im Juli 2025
, wurde Nota AI als eines von fünf Eliteteams im Rahmen des Projekts zur
Entwicklung von KI-Grundlagenmodellen des Ministeriums für Wissenschaft und IKT
in Zusammenarbeit mit Upstage ausgewählt, um seine Arbeit an eigenen
KI-Grundlagenmodellen weiter zu beschleunigen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750468/Nota_AI_Files_Securities_Registr
ation_Statement_Poised_KOSDAQ_Listing_This.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nota-ai-
reicht-wertpapier-registrierungserklarung-ein-und-strebt-kosdaq-notierung-noch-i
n-diesem-jahr-an-302536438.html
Pressekontakt:
Eunyoung Choe eunyeong.choe@nota.ai
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175182/6101858
OTS: Nota AI
Autor folgen