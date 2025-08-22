Nota AI reicht Wertpapier-Registrierungserklärung ein und strebt KOSDAQ-Notierung noch in diesem Jahr an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Schneller Börsengang trotz weltweiter Konjunkturabschwächung - Beweis für

bewährte Wettbewerbsfähigkeit

- Geschäftsausbau durch firmeneigene Plattform "NetsPresso®" mit 160 % CAGR in

den letzten vier Jahren



Nota AI, spezialisiert auf Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen, hat

heute seine Wertpapierregistrierung bei der südkoreanischen Financial Services

Commission eingereicht und damit offiziell den Börsengang an der KOSDAQ

eingeläutet.





Im Rahmen dieses Börsengangs plant Nota AI, insgesamt 2 916 000 Aktien zu einer

erwarteten Preisspanne von 7.600 bis 9.100 KRW pro Aktie anzubieten und damit

etwa 22,2 bis 26,5 Milliarden KRW einzunehmen. Das Bookbuilding für

institutionelle Anleger ist für den 12. bis 18. September geplant, gefolgt von

der öffentlichen Zeichnungsfrist am 23. und 24. September. Mirae Asset

Securities fungiert als Lead Underwriter.



Trotz einer Abschwächung des koreanischen IPO-Marktes und einem starken Rückgang

der neuen Börsenzulassungen seit Inkrafttreten der jüngsten regulatorischen

Änderungen im Juli zeichnet sich die rechtzeitige Einreichung von Nota AI aus.

Dieser Schritt unterstreicht die starke Geschäftsentwicklung und die klare

Wachstumsvision des Unternehmens, erfolgt planmäßig und zieht erhebliches

Interesse des Marktes auf sich.



Das 2015 gegründete Unternehmen Nota AI hat sein Geschäft rund um seine

firmeneigene KI-Optimierungsplattform NetsPresso® aufgebaut. Diese Plattform

ermöglicht die effiziente Ausführung leistungsstarker KI-Modelle auf

ressourcenbeschränkten Edge-Geräten. Die Plattform automatisiert die komplexen

Prozesse der Modelloptimierung und -bereitstellung und senkt so die

Entwicklungs- und Betriebskosten erheblich. Nota AI hat durch Partnerschaften

mit weltweit führenden KI-Halbleiterunternehmen wie NVIDIA, Samsung Electronics,

Arm, Qualcomm, Sony und Renesas mehrere kommerzielle Einsätze erreicht.



Zusätzlich hat Nota AI erfolgreich NVA (Nota Vision Agent), die erste generative

KI-gestützte intelligente Videoüberwachungslösung, in Korea auf den Markt

gebracht. NVA geht über die einfache Objekterkennung hinaus und erkennt

Beziehungen zwischen Objekten, erfasst Verfahrensverstöße und identifiziert

komplexe Risikofaktoren in Echtzeit. NVA wird in verschiedenen Bereichen

eingesetzt, darunter industrielle Sicherheit, intelligente Verkehrssysteme

(ITS), Einzelhandel und Überwachung. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen ein

Vertrag mit der Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai im April sowie der

Einsatz im Gimcheon-Werk 2 von Kolon Industries im Juli.



Neben diesen Erfolgen hat das technologiebasierte Geschäftsmodell von Nota AI

auch einen stabilen Wachstumspfad eingeschlagen, der eine rasche

Umsatzsteigerung ermöglicht. Das Unternehmen verzeichnete 480 Millionen KRW

Umsatz im Jahr 2021, 2,01 Milliarden KRW im Jahr 2022, 3,58 Milliarden KRW im

Jahr 2023 und 8,44 Milliarden KRW im Jahr 2024, was einer durchschnittlichen

jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 159,7 % entspricht.



Myungsu Chae, CEO bei Nota AI, sagte: "In einem schwierigen Umfeld für

Börsengänge mit verschärften Börsenzulassungsanforderungen unterstreicht die

planmäßige Einreichung unserer Wertpapierregistrierung unsere nachgewiesene

Rentabilität sowie unsere nachgewiesene Profitabilität und unsere mittel- bis

langfristige klare Wachstumsvision. Mit den Erlösen aus diesem Börsengang werden

wir unsere Technologie weiter verbessern und unsere globale Expansion

beschleunigen, um unsere Führungsposition im Bereich KI-Komprimierung und

-Optimierung zu festigen und zugleich die branchenweite Einführung von KI

voranzutreiben."



Seit der Gründung von Auslandsniederlassungen in Berlin (2020) und Sunnyvale,

Kalifornien (2022), hat Nota AI seine Präsenz schnell auf wichtige globale

Märkte ausgeweitet, darunter der Nahe Osten, Japan sowie Südostasien.



Die globale Wettbewerbsfähigkeit von Nota AI wurde auch von CB Insights

anerkannt, welches das Unternehmen in die AI 100 aufgenommen hat: Liste der

vielversprechendsten KI-Startups im Jahr 2025. Erst letzten Monat, im Juli 2025

, wurde Nota AI als eines von fünf Eliteteams im Rahmen des Projekts zur

Entwicklung von KI-Grundlagenmodellen des Ministeriums für Wissenschaft und IKT

in Zusammenarbeit mit Upstage ausgewählt, um seine Arbeit an eigenen

KI-Grundlagenmodellen weiter zu beschleunigen.



