XRP und Ether fallen weiter kurz vor Powells Jackson-Hole-Rede!

Auch Bitcoin kann keine Erholung einleiten und notiert mit einem Minus von 0,64 Prozent bei 113.200 US-Dollar. Damit setzt sich die Abwärtsbewegung fort: Der Crypto Fear & Greed Index rutschte seit Wochenbeginn um mehr als zehn Punkte ab und nähert sich erneut dem Bereich "Fear".

Ethereum fiel am Freitagmittag um 0,58 Prozent auf 4.290 US-Dollar. XRP verlor 1,95 Prozent auf 2,87 US-Dollar. XRP fiel damit auf den tiefsten Stand seit Anfang August und notiert inzwischen rund 20 Prozent unter dem Rekordhoch von 3,65 US-Dollar. Laut Analysten wurden in den vergangenen zehn Tagen XRP-Bestände im Wert von rund 470 Millionen US-Dollar von "Whales" verkauft.

"Die gescheiterte Rückkehr über die Marke von 115.000 US-Dollar zeigt, wie schwach Bitcoin aktuell aufgestellt ist", sagte Alex Kuptsikevich, Chefmarktanalyst bei FxPro.

Blick auf Jackson Hole

Es stellt sich die Frage, ob die Rede von Powell nach dieser roten Woche endlich die Kehrtwende bringen oder die Krypto-Kurse nur weiter drückt. Heute um 16 Uhr MESZ findet die Rede in Jackson Hole statt. Marktteilnehmer erwarten Hinweise auf den Zinsentscheid im September. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte derzeit bei 74,4 Prozent.

"Sollte Powell eine dovishe Linie andeuten, könnte das Risikoassets kurzfristig stützen", sagte Vincent Liu, CIO von Kronos Research. "Ein hawkisher Ton würde dagegen den Verkaufsdruck verstärken."

BTC Markets-Analystin Rachael Lucas warnte, dass Bitcoin im Falle einer klar hawkishen Botschaft um bis zu 30 Prozent weiter korrigieren könnte.

ETF-Abflüsse belasten

Ein zentraler Faktor bleiben auch die massiven Abflüsse aus Krypto-ETFs. Laut SoSoValue zogen Anleger allein in dieser Woche über 1 Milliarde US-Dollar aus Bitcoin- und Ether-Produkten ab.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



