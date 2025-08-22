Nach zweistelligem Absturz: Warum Novavax-Investoren weiter zittern müssen

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovavax AktievorwärtsNachrichten zu Novavax

    Novavax steht unter massivem Druck: Ein Analysten-Downgrade, neue Milliarden-Schulden und Zweifel an der Impfstoff-Zukunft haben die Aktie zweistellig abstürzen lassen. Anleger fürchten weitere Verluste.

    Die Aktie von Novavax ist unter Druck geraten, nachdem die Bank of America (BofA) ihr Rating von "Neutral" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 9 auf 7 US-Dollar gesenkt hat. Zwar habe das Unternehmen Kosten gesenkt und seine Bilanz gestärkt, doch sehen die Analysten erhebliche Unsicherheiten bei den langfristigen Wachstumsaussichten.

    BofA warnte, dass die Nachfrage nach dem COVID-19-Impfstoff Nuvaxovid nachlassen dürfte. Zwar ist er für die Variante JN.1 zugelassen, doch inzwischen dominiert der Stamm NB.1.8.1. Unter dem neuen FDA-Rahmenwerk könnten weitere, kostenintensive Studien nötig werden, sobald neue Varianten auftreten. Das belaste nicht nur die Perspektiven von Nuvaxovid, sondern könnte auch die Partnerschaften beim geplanten COVID-19/Influenza-Kombinationsimpfstoff erschweren.

    Kurzfristige Kursgewinne durch Rückschläge bei mRNA-Wettbewerbern wie Moderna seien daher nicht nachhaltig, so die Analysten. Langfristige Wachstumstreiber für Novavax seien "zunehmender Unsicherheit" ausgesetzt, was den aktuellen Aktienkurs schwer rechtfertige.

    Parallel dazu gab Novavax bekannt, Wandelanleihen im Volumen von 225 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2031 auszugeben. Damit werden die bestehenden 2027 fälligen Anleihen refinanziert und die Laufzeit der Verbindlichkeiten verlängert. Das Unternehmen will den Erlös für allgemeine Zwecke verwenden und verweist auf eine verbesserte Kapitalstruktur.

    Trotz einer Bruttomarge von 87,4 Prozent weist die Bilanz erhebliche Schwächen auf: negativer operativer Cashflow, hoher Mittelabfluss durch Technologieinvestitionen und sinkende Barmittel. Der Umsatz lag zuletzt bei 682 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber den Vorjahren, aber über dem Niveau von vor fünf Jahren.

    An der Börse reagierten Investoren skeptisch: Die Aktie fiel am Donnerstag zweistellig auf 7,63 US-Dollar. Analysten wie JPMorgan sehen in der Gewinnwarnung eine deutliche Belastung für das Vertrauen. Am Freitag notieren die Titel vorbörslich mit grünen Vorzeichen.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Das Bild ist gespalten: einerseits Kostenkontrolle und Refinanzierung, andererseits regulatorische Hürden, rückläufige Impfstoffnachfrage und schwache Cashflows. Die BofA kommt daher zum klaren Schluss: "Die langfristigen Treiber für Novavax sind mit zunehmender Unsicherheit konfrontiert."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


