Nach zweistelligem Absturz: Warum Novavax-Investoren weiter zittern müssen

BofA warnte, dass die Nachfrage nach dem COVID-19-Impfstoff Nuvaxovid nachlassen dürfte. Zwar ist er für die Variante JN.1 zugelassen, doch inzwischen dominiert der Stamm NB.1.8.1. Unter dem neuen FDA-Rahmenwerk könnten weitere, kostenintensive Studien nötig werden, sobald neue Varianten auftreten. Das belaste nicht nur die Perspektiven von Nuvaxovid, sondern könnte auch die Partnerschaften beim geplanten COVID-19/Influenza-Kombinationsimpfstoff erschweren.

Die Aktie von Novavax ist unter Druck geraten, nachdem die Bank of America (BofA) ihr Rating von "Neutral" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 9 auf 7 US-Dollar gesenkt hat. Zwar habe das Unternehmen Kosten gesenkt und seine Bilanz gestärkt, doch sehen die Analysten erhebliche Unsicherheiten bei den langfristigen Wachstumsaussichten.

Kurzfristige Kursgewinne durch Rückschläge bei mRNA-Wettbewerbern wie Moderna seien daher nicht nachhaltig, so die Analysten. Langfristige Wachstumstreiber für Novavax seien "zunehmender Unsicherheit" ausgesetzt, was den aktuellen Aktienkurs schwer rechtfertige.

Parallel dazu gab Novavax bekannt, Wandelanleihen im Volumen von 225 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2031 auszugeben. Damit werden die bestehenden 2027 fälligen Anleihen refinanziert und die Laufzeit der Verbindlichkeiten verlängert. Das Unternehmen will den Erlös für allgemeine Zwecke verwenden und verweist auf eine verbesserte Kapitalstruktur.

Trotz einer Bruttomarge von 87,4 Prozent weist die Bilanz erhebliche Schwächen auf: negativer operativer Cashflow, hoher Mittelabfluss durch Technologieinvestitionen und sinkende Barmittel. Der Umsatz lag zuletzt bei 682 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber den Vorjahren, aber über dem Niveau von vor fünf Jahren.

An der Börse reagierten Investoren skeptisch: Die Aktie fiel am Donnerstag zweistellig auf 7,63 US-Dollar. Analysten wie JPMorgan sehen in der Gewinnwarnung eine deutliche Belastung für das Vertrauen. Am Freitag notieren die Titel vorbörslich mit grünen Vorzeichen.

Das Bild ist gespalten: einerseits Kostenkontrolle und Refinanzierung, andererseits regulatorische Hürden, rückläufige Impfstoffnachfrage und schwache Cashflows. Die BofA kommt daher zum klaren Schluss: "Die langfristigen Treiber für Novavax sind mit zunehmender Unsicherheit konfrontiert."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



