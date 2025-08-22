OMRON Healthcare klärt über das Risiko von unerkannter Herzinsuffizienz bei Frauen auf

KYOTO, Japan, 22. August 2025 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd., die weltweit von medizinischen Fachkräften am häufigsten empfohlene Marke für Blutdruckmessgeräte, hat Einzelheiten zu ihrer Teilnahme am ESC-Kongress 2025 bekannt gegeben, der vom 29. August bis 1. September in Madrid, Spanien, von der European Society of Cardiology ausgerichtet wird.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202508143587-O1-OOpNextt

Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000242/202508143587/_prw_PI2fl_hc510BeN.png

Der jährliche ESC-Kongress ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für die globale Kardiologiegemeinschaft. Hier kommen Mediziner, Anbieter von Gesundheitstechnologien und andere Fachleute zusammen, um die neuesten Forschungsergebnisse und Fortschritte in diesem Bereich zu diskutieren. Auch 2025 wird OMRON Healthcare wieder als Aussteller und Sponsor bei der IFEMA Madrid vertreten sein und damit seine langjährige Verbindung zu diesem wichtigen Kongress fortsetzen.

Nach dem erfolgreichen Symposium zum Thema Vorhofflimmern und Bluthochdruck, das OMRON Healthcare im vergangenen Jahr auf dem ESC-Kongress 2024 in London organisiert hat, wird OMRON Healthcare in diesem Jahr erneut führende Experten zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Unveiling the hidden threat: recognising undiagnosed heart failure in women" (*) zusammenführen, die am 29. August um 15.15 Uhr im Konferenzraum Sofia der IFEMA stattfindet. Das Symposium umfasst Vorträge von Alta Schutte vom George Institute for Global Health in Australien, Eva Gerdts von der Universität Bergen in Norwegen und Renate B. Schnabel vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in Deutschland.

Obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die häufigste Todesursache bei Frauen sind, werden sie aufgrund anhaltender Vorurteile in der Forschung, in klinischen Leitlinien und bei der Symptomerkennung häufig nicht ausreichend diagnostiziert und behandelt. Eine von OMRON Healthcare in Japan durchgeführte Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass zwar 50 % der befragten Frauen Frühwarnzeichen wie Herzklopfen und Kurzatmigkeit wahrgenommen hatten, jedoch mehr als die Hälfte von ihnen keinen Arzt aufgesucht hatte, da sie ihre Symptome fälschlicherweise auf die Wechseljahre zurückführte.