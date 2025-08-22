PARIS, 22. August 2025 /PRNewswire/ -- Diesen August bringt Halara eine globale Kapselkollektion mit der in Paris lebenden Künstlerin Yukiko Noritake auf den Markt – die erste Zusammenarbeit der Marke mit einer französischen Künstlerin – und verbindet Yukikos von der Natur inspirierte Kunstwerke mit den leistungsorientierten Designs von Halara.

Ein Sport-Top mit einem eleganten Rückenteil mit überkreuzten Trägern, der eine Balance zwischen Stil und Stretch bietet.

mit einem eleganten Rückenteil mit überkreuzten Trägern, der eine Balance zwischen Stil und Stretch bietet. Hochgeschnittene Hosen mit geradem Bein, die der Silhouette schmeicheln und sich flexibel Ihren Bewegungen anpassen, von der Yoga-Matte bis zum Besuch im Café.

Beide sind in zwei reichhaltigen, saisonalen Paletten erhältlich - Floral Taupe und Cocoa Haze - und erzählen jeweils ihre eigene Herbstgeschichte.

Die Begegnung von Athleisure und Kunst

Die technischen Stoffe und ergonomischen Schnitte von Halara bieten Halt, Bewegungsfreiheit und Tragekomfort für jeden Tag. Yukikos freie, unregelmäßige Pinselstriche und vielschichtige Farbpaletten verwandeln jedes Kleidungsstück in eine dynamische Leinwand, die bei jeder Bewegung zum Leben erwacht.

Darum lieben wir die Kollektion

Sie bietet Komfort, in dem man sich bewegen kann, Stil, in dem man gesehen werden will, und Kunst, in der man leben kann - alles in einer Kollektion.

Die Inspiration

bezog Yukiko aus der stillen Schönheit der Natur im Wandel:

Herbststrauß: Zarte Nude-Töne treffen auf perlrosa und bordeauxrote Blumenmuster, die durch tiefe Grün- und Sandtöne abgerundet werden und eine mühelos ruhige, elegante Atmosphäre schaffen.

Zarte Nude-Töne treffen auf perlrosa und bordeauxrote Blumenmuster, die durch tiefe Grün- und Sandtöne abgerundet werden und eine mühelos ruhige, elegante Atmosphäre schaffen. Frischer Herbsthimmel: Erfrischende Blautöne und raffinierte Schokoladentöne treffen auf freie Pinselstriche und zarte Blütenblätter – perfekt für einen aktiven Stadtlebensstil mit einem Hauch von Kunst.

„Mein Stil ist geprägt von freien, unregelmäßigen Linien, die einen abstrakten Eindruck vermitteln", sagt Yukiko. „Leuchtende Farben und zarte Blütenblätter verleihen jedem Stück seine eigene lebendige Energie – genau wie die Frauen, die Halara tragen."

Informationen zu Yukiko Noritake

Yukiko Noritake ist eine gefeierte Künstlerin, deren Werke internationale Unternehmen wie Louis Vuitton und Piaget zu schätzen wissen. Ihre Mischung aus Spontaneität und Raffinesse macht sie zu einer natürlichen Partnerin, um Athleisure und Kunst miteinander zu verbinden.

Informationen zu Halara

Halara ist eine führende Athleisure-Marke, die stilvolles Design mit innovativen Stoffen verbindet, um bequeme, leistungsstarke Kleidungsstücke zu schaffen. Halara hat sich der Erschwinglichkeit, Inklusivität und der Verwendung hochwertiger Materialien verschrieben und definiert Athleisure immer wieder neu, um jedes Wellness-Ziel zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter www.halara.com oder folgen Sie uns auf Instagram @halara_official.

