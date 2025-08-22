    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Powell und Trump: Schicksalstag? Und das Nvidia-Desaster mit China!

    Bei der Rede von Fed-Chef Powell geht es um mehr als nur um Zinsen: es geht um die Frage, ob die US-Notenbank ein reines Instrument für US-Präsident Trump wird, oder eine (relativ) unabhängige Notenbank bleibt!

    Bei der Rede von Fed-Chef Powell geht es um mehr als nur um Zinsen: es geht um die Frage, ob die US-Notenbank ein reines Instrument für US-Präsident Trump wird, oder eine (relativ) unabhängige Notenbank bleibt! Ein Blick auf andere Länder (Türkei etc.) zeigt: wenn der Machthaber eines Staates die Kontrolle über die Notenbank haben will, muss das Land bereits in einer Krise sein.  Wird sich Powell dazu heute äußern, und die Attacken Trumps erwähnen? Unterdessen hat Nvidia seine Zulieferer angewiesen, die Lieferungen für den H20-Chip einzustellen - und reagiert damit auf das Embargo von China. Dass zahlreiche Wall Street-Analysten ihre Kursziele für Nvidia trotz des Embargos von China nach oben geschraubt haben, ist vielsagend..

     

    Hinweise aus Video:

    1. Fed-Chef Powell heute mit Rede in Jackson Hole – die Vorschau

    2. Powell vor Jackson Hole: Märkte zittern um die Zinssenkung

     

    Das Video "Powell und Trump: Schicksalstag? Und das Nvidia-Desaster mit China!" sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann
