Ripple bringt RLUSD Stablecoin nach Japan – Start 2026

Laut einer Mitteilung vom Freitag soll der Vertrieb von RLUSD über SBI VC Trade, die Kryptoeinheit des japanischen Finanzriesen, erfolgen. "Die Einführung von RLUSD wird nicht nur die Auswahl an Stablecoins im japanischen Markt erweitern, sondern ist ein entscheidender Schritt in Richtung Zuverlässigkeit und Nutzerfreundlichkeit", erklärte SBI-VC-Trade-Chef Tomohiko Kondo.

Der US-Blockchain-Spezialist Ripple und das japanische Finanzkonglomerat SBI Holdings wollen Anfang 2026 gemeinsam den Stablecoin Ripple USD (RLUSD) in Japan einführen. Damit dringt einer der größten internationalen Kryptoplayer in einen der strengsten und zugleich attraktivsten Märkte für digitale Vermögenswerte vor.

Hintergrund: Regulierung ebnet Weg für internationale Stablecoins

Japans Gesetzgeber haben mit einer umfassenden Reform des Payment Services Act, die seit Juni 2023 gilt, die Grundlage für den regulierten Einsatz von Stablecoins gelegt. Ab 2026 treten weitere Anpassungen in Kraft, darunter gelockerte Reserveanforderungen und gestufte Lizenzmodelle. Unter den neuen Regeln dürfen ausschließlich zugelassene Zahlungsdienstleister oder Treuhandbanken Fiat-gebundene Stablecoins emittieren oder vertreiben – eine Regelung, die internationalen Anbietern wie Ripple den Markteintritt ermöglicht.

SBI VC Trade war das erste Unternehmen in Japan, das die Lizenz als Electronic Payment Instruments Exchange Service Provider erhielt. Damit ist es berechtigt, ausländische Stablecoins wie RLUSD unter den strengen Compliance-Vorgaben zu vertreiben.

"Japan hat ein leises, aber sehr strukturiertes, bankenfreundliches Krypto-Regime aufgebaut. Ripple nutzt dieses regulatorische Schutzschild sowie SBIs tiefe Vernetzung im Retail- und Institutionellen Geschäft", sagte Rick Maeda, Analyst bei Presto Research in Tokio.

RLUSD: Regulierungstreue als Wettbewerbsvorteil

Ripple hatte RLUSD im Dezember 2024 zunächst in den USA eingeführt. Der Stablecoin ist 1:1 durch US-Dollar-Einlagen, kurzfristige US-Staatsanleihen und andere liquide Äquivalente gedeckt. Nach Angaben des Unternehmens wird die Reserve monatlich von unabhängigen Drittparteien testiert.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung liegt die Marktkapitalisierung von RLUSD laut CoinGecko bei rund 666 Millionen US-Dollar, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 71 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zu etablierten Stablecoins wie USDT (Tether) oder USDC (Circle) ist RLUSD damit noch klein, setzt aber auf institutionelle Compliance und Transparenz als Alleinstellungsmerkmale.

"RLUSD ist darauf ausgelegt, ein echter Industriestandard zu werden, der eine verlässliche Brücke zwischen klassischem und dezentralem Finanzwesen schlägt", sagte Jack McDonald, Senior Vice President für Stablecoins bei Ripple.

Japan als Schlüsselmarkt für Stablecoins

Mit der Expansion nach Japan verschärft sich der Wettbewerb unter den Anbietern von US-Dollar-gebundenen Stablecoins. Erst im März erhielt Circle als erster US-Emittent die Genehmigung für den Vertrieb von USDC in Japan. Tether hingegen hat bislang keine Zulassung.

Analysten sehen Ripples Schritt auch als strategische Stärkung seiner Präsenz in Asien. Die Partnerschaft mit SBI reicht bereits mehr als ein Jahrzehnt zurück, und beide Unternehmen haben in der Vergangenheit zahlreiche Blockchain-Projekte gemeinsam umgesetzt.

"Die regulatorische Klarheit in Japan macht den Markt besonders attraktiv für institutionelle Investoren. RLUSD könnte hier von Anfang an als compliance-freundliche Alternative zu bestehenden Stablecoins wahrgenommen werden", so Maeda weiter.

Boom im Stablecoin-Markt

Ripples Japan-Offensive fällt in eine Phase rasanter Marktexpansion. Das Gesamtvolumen US-Dollar-gebundener Stablecoins ist nach Daten von The Block Anfang August auf 266 Milliarden US-Dollar gestiegen – ein Plus von 10 Milliarden US-Dollar innerhalb weniger Wochen.

Zudem erhielt RLUSD erst im Juni 2025 die Genehmigung der Dubai Financial Services Authority (DFSA) als offizielles Zahlungsinstrument im Dubai International Financial Centre. Mit Japan würde nun ein weiterer hochregulierter Finanzplatz erschlossen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



