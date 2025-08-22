    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim

    AKTIE IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    CTS Eventim wieder schwach - Reaktionen auf Halbjahresergebnisse

    Für Sie zusammengefasst
    • CTS Eventim-Aktien fallen um 3% auf 79,85 Euro.
    • Experten bleiben grundsätzlich positiv, senken Kursziele.
    • MWB Research empfiehlt Einstieg bei Kursrutsch.
    AKTIE IM FOKUS - CTS Eventim wieder schwach - Reaktionen auf Halbjahresergebnisse
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Halbjahresresultate von CTS Eventim haben die Aktien des Ticketvermarkters und Konzert-Veranstalters auch am Freitag belastet. Mit minus 3 Prozent auf 79,85 Euro sanken sie fast auf ihr Vortagestief von gut 79 Euro. Das hatte mit einem Minus von zeitweise rund 20 Prozent ein Jahrestief bedeutet, bevor die Papiere ihre Verluste etwas eindämmten.

    Die meisten Experten blieben den Aktien in ihren Reaktionen nach dem Kurseinbruch grundsätzlich gewogen, kappten lediglich ihre Kursziele. Lara Simpson von der Bank JPMorgan etwa hob die langfristigen Chancen hervor, die zunächst von hohen Schwankungen überschattet würden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CTS Eventim!
    Long
    74,89€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 13,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    86,64€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 11,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Oddo BHF strich derweil die Empfehlung für CTS. Nach dem ersten Quartal habe das Unternehmen nun erneut enttäuscht, hieß es zur Begründung des neuen "Neutral"-Votums. Zudem habe man in der Telefonkonferenz Mitte Mai keine Schwächen im Bereich Live Entertainment angedeutet, als ja bereits die Hälfte des Quartals schon gelaufen war. Die Berechenbarkeit scheine also schwierig zu sein. Die Experten kappten ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026.

    MWB Research rät derweil, den Kursrutsch zum Einstieg zu nutzen. Ihr Kursziel liegt mit 100 Euro auf dem Niveau, das noch am Dienstag gehandelt wurde. Auch Oddo signalisiert mit 86 Euro eigentlich etwas Erholungsspielraum./ag/mis/jha/

    CTS Eventim

    -3,92 %
    -15,98 %
    -19,14 %
    -23,33 %
    -2,59 %
    +47,46 %
    +130,00 %
    +175,99 %
    +2.120,06 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,86 % und einem Kurs von 79,75 auf Tradegate (22. August 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -15,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +25,47 %/+50,56 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS CTS Eventim wieder schwach - Reaktionen auf Halbjahresergebnisse Enttäuschende Halbjahresresultate von CTS Eventim haben die Aktien des Ticketvermarkters und Konzert-Veranstalters auch am Freitag belastet. Mit minus 3 Prozent auf 79,85 Euro sanken sie fast auf ihr Vortagestief von gut 79 Euro. Das hatte mit …