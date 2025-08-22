AKTIE IM FOKUS
CTS Eventim wieder schwach - Reaktionen auf Halbjahresergebnisse
- CTS Eventim-Aktien fallen um 3% auf 79,85 Euro.
- Experten bleiben grundsätzlich positiv, senken Kursziele.
- MWB Research empfiehlt Einstieg bei Kursrutsch.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Halbjahresresultate von CTS Eventim haben die Aktien des Ticketvermarkters und Konzert-Veranstalters auch am Freitag belastet. Mit minus 3 Prozent auf 79,85 Euro sanken sie fast auf ihr Vortagestief von gut 79 Euro. Das hatte mit einem Minus von zeitweise rund 20 Prozent ein Jahrestief bedeutet, bevor die Papiere ihre Verluste etwas eindämmten.
Die meisten Experten blieben den Aktien in ihren Reaktionen nach dem Kurseinbruch grundsätzlich gewogen, kappten lediglich ihre Kursziele. Lara Simpson von der Bank JPMorgan etwa hob die langfristigen Chancen hervor, die zunächst von hohen Schwankungen überschattet würden.
Oddo BHF strich derweil die Empfehlung für CTS. Nach dem ersten Quartal habe das Unternehmen nun erneut enttäuscht, hieß es zur Begründung des neuen "Neutral"-Votums. Zudem habe man in der Telefonkonferenz Mitte Mai keine Schwächen im Bereich Live Entertainment angedeutet, als ja bereits die Hälfte des Quartals schon gelaufen war. Die Berechenbarkeit scheine also schwierig zu sein. Die Experten kappten ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026.
MWB Research rät derweil, den Kursrutsch zum Einstieg zu nutzen. Ihr Kursziel liegt mit 100 Euro auf dem Niveau, das noch am Dienstag gehandelt wurde. Auch Oddo signalisiert mit 86 Euro eigentlich etwas Erholungsspielraum./ag/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,86 % und einem Kurs von 79,75 auf Tradegate (22. August 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -15,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,14 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +25,47 %/+50,56 % bedeutet.
Du hast in dem Kommentar zuvor behauptet, dass deine persönliche Rendite ausschlaggebend für die Bewertung sei. Bei einer fundamentalen Bewertung spielt das aber keine Rolle. Es macht doch keinen Sinn zu sagen: “Das Unternehmen ist X wert, weil ich irgendwann mal zu Kurs X gekauft habe.”
Außerdem hast du suggeriert, dass es einen Unterschied bzgl. Bewertung zwischen dem Kursverlauf und deiner persönlicher Rendite gäbe. Du hast @easymueller kritisiert, dass er nur den Kursverlauf sehe. Du auf der anderen Seite würdest deine Rendite vom durchschn. Einstiegspreis betrachten. Jedoch habe ich versucht dir klarzumachen, dass, anders als von dir suggeriert, dazwischen kein echter Unterschied besteht.
Was passiert wenn der Kursverlauf gut ist? Richtig, deine Rendite ist auch gut!
Eigentlich wie jedes Mal nach den Zahlen gehts erstmal runter (und davor recht kontinuierlich hoch). Es könnte gut sein, es geht noch ein paar Tage weiter mit dem Abverkauf,… bevor es dann wieder steigt…. So war es bisher fast immer (hab mich aber gestern nicht getraut zu verkaufen)
Danke an das Management für sehr gute Arbeit.