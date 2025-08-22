EMD - European Marketing Distribution / Dagrofa Dänemark tritt der EMD ...

Um ihren Millionen von Einzelhandelskunden noch mehr Vorteile zu bieten, verstärkt die European Marketing Distribution (EMD) ihre Präsenz in Skandinavien. Nach der erst kürzlich bekannt gemachten Integration des schwedischen Einzelhändlers Axfood wird im Jahr 2026 mit Dagrofa aus Dänemark ein weiteres EMD-Mitglied der EMD Retail Group beitreten. Dagrofa ist bereits seit 2002 EMD-Aktionär.

- Nach Axfood in Schweden und einer neuen Formation polnischer Einzelhändler kann die internationale Einzelhandelsallianz ihre Zusammenarbeit mit der A-Marken-Industrie jetzt um den namhaften Einzelhändler aus Dänemark erweitern

Zur Klarstellung: Während sich die EMD und ihre Mitgliedsunternehmen auf die Beschaffung und Vermarktung erfolgreicher Handelsmarkenprodukte konzentrieren, realisieren die in der Retail Group zusammengeschlossenen EMD-Mitglieder in Zusammenarbeit mit führenden multinationalen A-Markenherstellern auch grenzüberschreitende Dienstleistungen und Marketingkonzepte.

In der Retail Group wird Dagrofa aus Dänemark ab 2026 mit namhaften und erfolgreichen Handelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern zusammenarbeiten. Akteure wie die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia, Superunie aus den Niederlanden, RTG International aus Deutschland, Axfood aus Schweden und eine neue Gruppe von Handelsunternehmen aus Polen sind bereits in der Retail Group engagiert.



Die Kernaufgaben für die Mitglieder der EMD Retail Group und das neue Mitglied Dagrofa sind klar definiert: Es geht um die Förderung und Vermarktung etablierter und begehrter Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischer Innovationen und Variationen dieser A-Marken), die für Kunden im internationalen Einzelhandel unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group arbeitet mit den renommiertesten Herstellern der Branche zusammen, darunter auch diese A-Marken.

Dagrofa ist ein wichtiger Akteur in Dänemark



Mit vier Supermarktformaten - Spar, MENY, MinKoebmand und Let-Koeb - ist Dagrofa in Dänemark mit 540 Filialen vertreten und hat einen Marktanteil von fast 11 Prozent im dänischen Einzelhandel. Dagrofa verfügt außerdem über bedeutende Geschäftsbereiche im Großhandel und in der Gastronomie mit 30 Cash & Carry-Märkten.



Die Gruppe bringt einen zusätzlichen Verbraucherumsatz von 2,8 Milliarden Euro in die EMD Retail Group ein.



Jesper Bjerring , Einkaufsleiter bei Dagrofa, kommentierte den Beitritt zur Retail Group wie folgt: "Der Beitritt zur EMD Retail Group ist ein strategischer Schritt für Dagrofa. Er ermöglicht uns den Zugang zu neuen Erkenntnissen, grenzüberschreitenden Partnerschaften und starken internationalen Markenkonzepten, von denen sowohl unsere Kunden als auch unsere unabhängigen Einzelhändler in Dänemark profitieren. Der kooperative und wertorientierte Ansatz der EMD Retail Group passt perfekt zu unserem langfristigen Ziel, ein moderner und vertrauenswürdiger Partner für die internationale A-Marken-Industrie zu sein."



Philippe Gruyters , Geschäftsführer von EMD, ist ebenfalls sehr zufrieden: "Mit Dagrofa aus Dänemark an Bord können wir unsere Zusammenarbeit mit der A-Marken-Industrie in Skandinavien weiter stärken. Schon die Partnerschaft mit Dagrofa im Bereich der Private Label-Produkte war immer ausgesprochen erfolgreich. Mit Dagrofa und der schwedischen Axfood-Gruppe können wir unser starkes Angebot auf dem sehr dynamischen skandinavischen Markt nun weiter ausbauen."



Über EMD:



Die European Marketing Distribution AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit 1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) anerkannt. Sie entwickelt und beschafft insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum Nutzen der Konsumenten. Darüber hinaus unterstützt und realisiert die EMD-Zentrale globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Verträge mit den größten Markenherstellern.



Einschließlich des assoziierten Mitglieds Lotte aus Südkorea repräsentieren die EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa und Asien derzeit einen externen Einzelhandelsumsatz von ca. 200 Milliarden Euro in 16 Ländern.

Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den folgenden Märkten tätig:



Belgien: Colruyt Österreich: MARKANT Dänemark: Dagrofa Portugal: EuromadiPort Deutschland: RTG International Schweden: Dagab/Axfood Frankreich: Francap Schweiz: MARKANT Italien: ESD Italia Slowakei: MARKANT Luxemburg: Colruyt Spanien: Euromadi Niederlande: Superunie Südkorea: Lotte Norwegen: Unil/NorgesGruppen Tschechische Republik: MARKANT

Neben Südkorea und Japan ist das assoziierte Mitglied Lotte auch auf dem vietnamesischen und indonesischen Markt aktiv.



Pressekontakt:



Donati & Rosmanith

Uwe Rosmanith

Triq ir-Rumani, 3

Xlendi, XLN1431

Malta

Telefon: ?+356 77362849???????????

Telefon: +49 171 9706644

mailto:uwe@rosmanith.de

mailto:rosmanith@bettercommunications.mt



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118822/6102099 OTS: EMD - European Marketing Distribution



