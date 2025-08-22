Berenberg hebt Ziel für Stratec auf 51 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 26,05 auf Tradegate (22. August 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um +2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,58 %.

Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 313,67 Mio..

STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+97,67 % bedeutet.