ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Stratec auf 51 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Stratec auf 51 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Buy" für das Unternehmen.
- Stratec erreicht 2024 voraussichtlich Talsohle.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec m Zuge eines Analystenwechsels von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Diagnostik-Unternehmen habe in seiner Nische eine globale Führungsstellung inne, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht davon aus, dass Stratec nach dem Druck der vergangenen drei Jahre 2024 die Talsohle erreicht hat. Eine Trendwende bei der Nachfrage sei in Sicht./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 26,05 auf Tradegate (22. August 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um +2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,58 %.
Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 313,67 Mio..
STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+97,67 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 51 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu STRATEC - STRA55 - DE000STRA555
Das denkt die wallstreetONLINE Community über STRATEC. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Artikel ist nicht kostenfrei verfügbar, deshalb nachstehend die wichtigsten Punkte:
-Birkenfelder Technologieunternehmen ist profitabler geworden
-Scharfe Kritik von Aktionären an virtueller Hauptversammlung (es wurden Kostengründe seitens des Unternehmens genannt)
-Trotz Umsatzrückgang in Höhe von rund 13 Mio. € ist das Unternehmen deutlich profitabler geworden
-Es sind weltweit 50.000 Stratec-Analysesysteme im Einsatz bei den Kunden im Einsatz, die damit bis zu 5 Mrd. USD Umsatz erzielen
-Die Aktionärsvertreter von DSW und SdK bescheinigten Vorstand und Aufsichtsrat der Stratec eine gute Tätigkeit in wirtschaftlichen herausfordernden Zeiten
-Das Ausscheiden des Finanzvorstandes und dessen hohe vertragliche Abfindung wurde kritisiert
Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit
Keine Kaufempfehlung
VB
517 Nutzer haben STRATEC im Portfolio und 749 unserer Nutzer haben STRATEC auf der Watchlist.
Weitere Nachrichten zu STRATEC finden Sie auf der STRATEC Wertpapierdetailseite im Bereich "Neuigkeiten" und unter "Übersicht".
Eine Übersicht aller Unternehmenstermine finden Sie hier.