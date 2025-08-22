    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt Ziel für Stratec auf 51 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Stratec auf 51 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" für das Unternehmen.
    • Stratec erreicht 2024 voraussichtlich Talsohle.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Stratec auf 51 Euro - 'Buy'
    Foto: Stratec SE

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec m Zuge eines Analystenwechsels von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Diagnostik-Unternehmen habe in seiner Nische eine globale Führungsstellung inne, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht davon aus, dass Stratec nach dem Druck der vergangenen drei Jahre 2024 die Talsohle erreicht hat. Eine Trendwende bei der Nachfrage sei in Sicht./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    STRATEC

    -3,55 %
    +2,67 %
    -3,58 %
    -6,60 %
    -37,44 %
    -69,01 %
    -77,39 %
    -35,18 %
    +72,00 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 26,05 auf Tradegate (22. August 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um +2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 313,67 Mio..

    STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+97,67 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 51 Euro


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
