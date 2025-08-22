BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. In Reaktion auf den starken Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal und im Zuge einer Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Energietechnikkonzern etwas angehoben, schrieb Nicholas Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien erschienen aber zu hoch bewertet./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 92,62EUR auf Tradegate (22. August 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Nicholas Green
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nicholas Green
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte