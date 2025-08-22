Nach Sell-Off: Renk & Hensoldt gelten nicht länger als zu teuer

Rückenwind kam von einer Citigroup-Studie: Analyst Charles Armitage nahm seine bisherigen Verkaufsempfehlungen für Hensoldt und Renk zurück und stufte beide Werte auf "Neutral". Fundamentale Überbewertungen sieht die Citi angesichts der Kurskorrekturen nicht mehr. Die Bank geht davon aus, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben unabhängig vom Ukraine-Krieg auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes anheben wird. Dies biete ausreichend Spielraum für zusätzliche Aufträge. Besonders profitieren dürften Hensoldt, die rund 60 Prozent ihres Umsatzes in Deutschland erwirtschaften, sowie Renk mit etwa 25 Prozent Umsatzanteil im Heimatmarkt. Beide sollten auch von Aufrüstungsprogrammen in Osteuropa zusätzlichen Rückenwind erhalten.

Europäische Rüstungswerte haben ihre Erholung vom Mehrmonatstief am Freitag fortgesetzt. Die Aktien von Renk, Hensoldt und Rheinmetall legten im frühen Handel deutlich zu. Rheinmetall-Titel stiegen zeitweise auf 1.636 Euro und notieren damit rund zehn Prozent über ihrem Tief vom Mittwoch. Hensoldt kletterten seitdem sogar um fast 15 Prozent, während Renk um knapp 9 Prozent zulegten.

Dass geopolitische Spannungen anhalten, verstärkte die Kauflaune: Der jüngste Absturz einer russischen Drohne auf polnischem Gebiet sowie Abfangaktionen der Bundeswehr an der rumänisch-ukrainischen Grenze unterstreichen die fortbestehende Bedrohungslage. Marktteilnehmer werten zudem das Scheitern jüngster Friedensgespräche in Washington als Signal für dauerhaft hohe Rüstungsausgaben.

Im Fokus steht Renk auch, weil es seine strategische Rolle über Panzergetriebe hinaus ausbauen will. CEO Alexander Sagel kündigte den Einstieg in den Markt unbemannter, gepanzerter Fahrzeuge an. Gemeinsam mit dem Start-up ARX Robotics arbeitet Renk an sogenannten UGVs (Unmanned Ground Vehicles), die ab 2030 marktreif sein könnten. "Ich bin ein leidenschaftlicher UGV-Anhänger", sagte Sagel gegenüber Welt. Autonome Mini-Panzer sollen künftig im Verbund mit Kampfpanzern operieren und mehr Mobilität ins Gefecht bringen.

Der Konzern ist bereits mit einem Marktanteil von rund 70 Prozent Weltmarktführer bei Panzergetrieben. Im ersten Halbjahr stieg das Neugeschäft um 47 Prozent auf 921 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte 5,9 Milliarden Euro. Für die kommenden Jahre plant Renk Investitionen von rund 500 Millionen Euro in den Ausbau der bestehenden Produktionskapazitäten. Zudem könnte die Bundeswehr bis 2026 Klarheit über großvolumige Bestellungen von Panzern und Schützenfahrzeugen schaffen – ein potenzieller Wachstumsschub für Renk.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





