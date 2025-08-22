    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Stratec nach Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Diagnostik-Unternehmens hätten überwiegend enttäuscht, schrieb Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognosen für 2025 und 2026./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

