HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Stratec nach Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Diagnostik-Unternehmens hätten überwiegend enttäuscht, schrieb Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognosen für 2025 und 2026./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 26,40EUR auf Tradegate (22. August 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Alexander Galitsa

Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

