Schwellenländer pumpen Milliarden in Gold: Blinder Rausch oder Kalkül?

Seit drei Jahren kaufen die Zentralbanken weltweit jeweils mehr als 1.000 Tonnen Gold – deutlich mehr als die durchschnittlich 400 bis 500 Tonnen im Jahrzehnt zuvor. Auch Marktberichte und Umfragen deuten darauf hin, dass die Nachfrage in den kommenden zwölf Monaten hoch bleiben wird. Perasso betonte jedoch, dass "für die meisten Schwellenländer nicht die erhöhten physischen Bestände der Hauptgrund für die gestiegenen Reserven sind, sondern die Preisentwicklung".

Laut Giancarlo Perasso, Lead Economist Africa and Former Soviet Union bei PGIM Fixed Income, sei der Anstieg der gemeldeten Goldreserven in den vergangenen Jahren weniger auf massive Neukäufe zurückzuführen, sondern vielmehr auf die stark gestiegenen Goldpreise.

Beispiele wie Bolivien, Kasachstan, die Philippinen und Suriname verdeutlichen diesen Trend. Obwohl diese Länder ihre Goldbestände reduziert haben, ist der Wert ihrer Reserven mit Ausnahme Boliviens gestiegen – allein aufgrund höherer Preise. Russlands und Chinas Zentralbanken zählen dagegen zu den aktivsten Käufern. Beide Institutionen verfolgen eine bewusste Strategie, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern.

Zentralbanken halten Gold traditionell als Inflationsschutz oder zur Diversifizierung. Mit zunehmender geopolitischer Unsicherheit und Handelskonflikten gewinnt das Edelmetall als Absicherung noch stärker an Bedeutung. Gleichwohl relativiert Perasso die Risiken:

"Unsere Analyse zeigt, dass es einer extremen Preisbewegung bedürfte, um die Liquidität der Zentralbanken in Schwellenländern ernsthaft zu gefährden."

Selbst bei einem abrupten Preisrückgang blieben die Puffer groß genug, um externe Risiken wie Währungsturbulenzen oder Finanzierungsengpässe abzufedern. Damit zeigt sich: Der "Goldrausch" der Zentralbanken ist weniger ein aggressives Aufstocken, sondern vor allem ein Spiegelbild der Hausse am Goldmarkt.

