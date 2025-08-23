5,9 Prozent: Diesen polnischen Dividenden-Knaller sollten Sie nicht verpassen!

Deutschland wird von seinem östlichen Nachbarn abgehängt

Während die deutsche Volkswirtschaft, immerhin die größte nicht nur innerhalb der Eurozone, sondern auch in ganz Europa, weiter lahmt und im vergangenen Quartal um 0,2 Prozent geschrumpft ist, holt das östliche Nachbarland Polen weiter kräftig auf.

Im vergangenen Jahr wuchs die polnische Wirtschaftsleistung um 2,9 Prozent. Für 2025 hat die Weltbank einen Anstieg von 3,4 Prozent prognostiziert. Damit gehört Polen zu den derzeit dynamischsten Volkswirtschaften im Globalen Westen.

Das anhaltend hohe Wachstum findet seinen Niederschlag auch an der Börse. Der polnische Leitindex WIG20 hat in diesem Jahr bereits 31,5 Prozent an Wert gewonnen. Neben Finanzwerten wie der mBank und Bank Polska waren auch die Industrie- und Energietitel Orlen und PGE gefragt, die zu den Top-Performen in diesem Jahr gehören.

Sowohl Realwirtschaft als auch Aktienmarkt: Polen boomt!

Von der starken Börsen- und Wirtschaftsentwicklung profitiert auch der Betreiber der Börse in Warschau. Die Anteile von Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, kurz GPW, verteuerten sich in 2025 bereits um 44,6 Prozent – und bieten trotzdem noch immer eine hochattraktive Bewertung und eine überdurchschnittlich starke Dividendenrendite.

Damit herzlichen Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wallstreetONLINE Dividenden-Radar, der nach Ausflügen über Neuseeland (Spark), Dänemark (Scandinavian Tobacco) und die USA (Kimberly-Clark, Apple Hospitality) nach Polen zurückkehrt. Der letzte aus dem Nachbarland vorgestellte Wert war mit PZU ein Mitbewerber der Allianz.

Streng reguliertes, margenstarkes Geschäft

Das Geschäftsmodell von GPW ist wie das der Deutschen Börse oder der US-Technologiebörse NASDAQ auch das Betreiben eines Handelsplatzes für Aktien, Anleihen und andere Finanzprodukte. Verdient wird das Geld einerseits mit Transaktionsgebühren und andererseits mit Informationsdienstleistungen, wie Kursdaten. Dabei steht die GPW unter staatlicher Aufsicht und ist wie andere Finanzplätze auch streng reguliert.

Derzeit liegt die Anzahl der gelisteten Unternehmen bei etwa 400. Knapp 360 weitere Konzerne sind im NewConnect-Segment gelistet, das dem deutschen Open Market entspricht. Neben der Börse in Warschau ist GPW mit einem Anteil von 72,2 Prozent auch der Mehrheitseigner der armenischen Börse. Damit verfügt GPW auch über ein Standbein in Asien.

GPW überzeugt mit Wachstum und grundsolider Bilanz

In den vergangenen Jahren haben sich die Geschäfte des polnischen Börsenbetreibers gut entwickelt. Die Erlöse kletterten in den vergangenen zehn Jahren von 317,8 Millionen Polnischen Zloty (PLN; 74,1 Millionen Euro) auf 444,9 Millionen PLN (102,4 Millionen Euro). Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,44 Prozent.

Der Nettogewinn entwickelte sich zwar volatil, aber insgesamt erfolgreich von 112,1 Millionen PLN (26,1 Millionen Euro) auf 156,0 Millionen PLN (35,9 Millionen Euro), was einer CAGR von 3,37 Prozent entspricht. Die anhaltend starke Ertragslage hat dazu geführt, dass das Unternehmen seine Verschuldung fast auf 0 reduzieren konnte und über ein Nettovermögen in Höhe von 393,0 Millionen PLN (90,3 Millionen Euro) verfügt.

Erfolgsabhängige Dividendenpolitik, überdurchschnittliche Rendite

Ein weiterer positiver Effekt der anhaltenden Unternehmensgewinne war ein positiver Cashflow, der neben dem Schuldenabbau die Auszahlung einer Dividende erlaubt hat. Diese entwickelte sich der Politik des Unternehmens entsprechend, rund 60 bis 80 Prozent der Gewinne auszuschütten, zwar nicht immer mit einer Steigerung, aber insgesamt sehr zufriedenstellend. Die Wachstumsrate lag in den vergangenen Jahren bei knapp 2,8 Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analystinnen und Analysten eine Dividende in Höhe von 3,38 PLN (0,79 Euro) je Anteilsschein. Das entspricht zu einem Aktienkurs von 57,25 PLN (13,44 Euro) einer äußerst attraktiven Dividendenrendite von 5,9 Prozent.

Zum Vergleich: Bei der Deutschen Börse wird mit einer Ausschüttung von 1,64 Prozent gerechnet, die NASDAQ bietet 1,15 Prozent. Etwas mehr erhalten Anlegerinnen und Anleger bei der Euronext, für die 2,42 Prozent vorgesehen sind. Eine gegenüber GPW vergleichbare Dividendenrendite bietet mit 4,27 Prozent nur OTC Markets, die einen Nischenmarkt in den USA bedient.

Poland On Air-Konferenz Bei der am 1. September 2025 stattfindenden „Poland On Air“-Konferenz, die von dem auf Online-Investorenevents spezialisierten Dienstleister www.airtime-software.com sowie www.eastvalueresearch.com organisiert wird, präsentiert sich GPW – Warsaw Stock Exchange um 10 Uhr im Rahmen eines Round Tables. Am kostenlosen Online-Event können Sie sich Bei der am 1. September 2025 stattfindenden „Poland On Air“-Konferenz, die von dem auf Online-Investorenevents spezialisierten Dienstleister www.airtime-software.com sowie www.eastvalueresearch.com organisiert wird, präsentiert sich GPW – Warsaw Stock Exchange um 10 Uhr im Rahmen eines Round Tables. Am kostenlosen Online-Event können Sie sich hier anmelden

Aktie im Branchenvergleich sehr günstig

Die Börse Warschau bietet aber nicht nur eine der höchsten Dividendenrenditen der Branche, sondern das auch zu einem für Investoren äußerst vorteilhaften Preis. Für das laufende Geschäftsjahr ist GPW mit dem 11,4-fachen der erwarteten Gewinne bewertet, für das kommende Geschäftsjahr ist ein KGV von 13,6 geschätzt. Das ist für ein Unternehmen mit zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn äußerst günstig.

Auch nach weiteren Bewertungskennziffern ist das Unternehmen attraktiv bewertet. Das Verhältnis von Unternehmenswert zum EBITDA (EV/EBITDA) liegt bei 10,5. Die Cashflow-Rendite wird auf etwa 6,9 Prozent veranschlagt. In Frankfurt gibt es nur 5,2 Prozent zu einem EV/EBITDA-Verhältnis von 14,6 beziehungsweise einem KGV von 23,6. Damit ist GPW auch im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern äußerst günstig.

Fazit: Toller Kompromiss aus Dividende, Value und Wachstum!

Anlegerinnen und Anleger, die sich auf einem vielversprechenden Wachstumsmarkt engagieren und dabei eine überdurchschnittlich hohe Dividende zu einer fairen Bewertung erhalten wollen, sind bei GPW genau richtig aufgehoben. Ein lineares Wachstum der Ausschüttungen gibt es hier zwar nicht, dafür ist eine Auszahlung garantiert, solange das Unternehmen seine Politik nicht ändert und schwarze Zahlen schreibt.

Sobald der polnische Aktienmarkt noch mehr internationale Beachtung finden, sind aufgrund von Nachholeffekten bei der Bewertung außerdem hohe Kursgewinne möglich. Das macht das Papier zu einem Allrounder, der Value und Growth vereinigt.

So viele Anteile sind für 1.000 Euro im Monat nötig

Wer mithilfe von GPW eine monatliche Ausschüttung (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragsteuern) von 1.000 Euro erzielen will, der benötigt – sollten sich die Schätzungen der Analystinnen und Analysten über eine Dividende von umgerechnet 0,79 Euro pro Aktie für das kommende Jahr bewahrheiten – rund 15.190 Anteile.

Diese schlugen am Freitagnachmittag (Stand: 16:00 Uhr MESZ) mit 57,25 PLN (13,15 Euro) zu Buche, was eine Investition von 199.757 Euro nötig macht. Damit landet die Aktie im Mittelfeld, an dieser Stelle bereits vorgestellter Werte. Bei Spark beispielsweise waren 119.000 Euro nötig, bei Dividendenkönig Kimberly-Clark hingegen 310.800 Euro.

Übersicht zur Dividende von GPW

Marktkapitalisierung: 2,45 Milliarden PLN (575,0 Millionen Euro)

Dividende erhöht: 3 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 3 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 15 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 2,77 Prozent p.a.

Zeitplan (voraussichtlich)

27.06.2026: Dividendenankündigung

21.07.2026: Ex-Tag

21.07.2026: Record Date

05.08.2026: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in PLN (EUR) 2026e 5,89 3,38 (0,79) 2025 5,71 3,15 (0,74) 2024 6,41 3,00 (0,70) 2023 6,68 2,70 (0,63) 2022 7,43 2,74 (0,64) 2021 5,23 2,50 (0,59) 2020 5,53 2,40 (0,56) 2019 7,35 3,18 (0,78) 2018 5,84 3,18 (0,78) 2017 4,39 2,15 (0,50) 2016 6,69 2,36 (0,55) 2015 4,93 2,40 (0,56) 2014 3,31 1,20 (0,28)

Quellen: MarketScreener, GPW

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion