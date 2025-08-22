    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Zurückhaltung vor wichtiger Powell-Rede

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt vor Powells Rede nahezu unverändert.
    • Zinssenkungen könnten bald in Sicht sein, 70% Chance.
    • Südzucker senkt Ausblick, Aktien verlieren 1,3 Prozent.
    Aktien Frankfurt - Zurückhaltung vor wichtiger Powell-Rede
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell bewegen sich die deutschen Aktien-Indizes am Freitag nur wenig. Die geldpolitischen Signale Powells könnten die Börsen in eine neue Richtung schicken.

    Der Dax notierte gegen Mittag prozentual kaum verändert bei 24.299 Punkten. Im bisherigen Wochenverlauf hat sich mit einem moderaten Abschlag wenig getan. Das Rekordhoch von Mitte Juli ist mit 24.639 Punkten etwas weiter weg, bleibt aber in Reichweite.

    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 0,34 Prozent auf 30.783 Punkte. Der EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu.

    Powells Rede beim jährlichen Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming steht um 16.00 Uhr auf dem Programm. Der Fed-Chef dürfte die Tür für Zinssenkungen öffnen, gleichzeitig aber auf die Datenabhängigkeit verweisen, hieß es bei Index Radar mit Blick auf die Hoffnungen der Anleger. Die Arbeitsmarktdaten und die Inflationszahlen Anfang September bildeten dafür die nächste Entscheidungsgrundlage, so die Experten. Das Enttäuschungspotenzial sei inzwischen geringer. "Noch vor wenigen Tagen lag die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September bei über 90 Prozent, aktuell nur noch bei rund 70 Prozent."

    Mit Blick auf die Unternehmensseite belasteten niedrige Preise für Zucker und Ethanol die Geschäfte von Südzucker deutlicher als bisher gedacht. Das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen senkte seinen Ausblick für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2025/26. Die Papiere verloren 1,3 Prozent.

    Die Citigroup gab die Verkaufsempfehlungen für die Rüstungstitel Hensoldt und Renk auf und votiert nun für beide mit "Neutral". Die tags zuvor deutlich gestiegenen Papiere bauten ihren Kursgewinn aus und stiegen um 3,4 beziehungsweise 1,4 Prozent. Fundamental erschienen die Aktien nicht mehr überbewertet, hieß es. Auch Rheinmetall legten am Freitag nochmals moderat zu.

    Die am Vortag nach einem überraschenden Gewinneinbruch zeitweise um ein Fünftel abgerutschten Papiere des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters CTS Eventim blieben auch am Freitag unter Druck. Sie verloren 3 Prozent./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,86 % und einem Kurs von 79,75 auf Tradegate (22. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -15,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +25,39 %/+44,20 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
