Norwegens Staatsfonds investiert in das deutsche Stromnetz

Der größte Staatsfonds der Welt, der offiziell Government Pension Fund Global heißt, verwaltet ein Vermögen von 1,7 bis 2 Billionen US-Dollar. Ziel ist es, die Einnahmen aus der norwegischen Öl- und Gasindustrie langfristig und generationenübergreifend anzulegen. Der Fonds hält Anteile an über 8.500 Unternehmen weltweit und besitzt etwa 1,5 Prozent aller börsennotierten Unternehmen. Darüber hinaus investiert der Fonds, der weltweit als Vorbild gilt, auch in Anleihen, Immobilien sowie Infrastruktur - so wie jetzt im Falle von Tennet.

Norwegens Staatsfonds steigt ins Rennen um Deutschlands größtes Stromnetz ein: Gemeinsam mit der niederländischen Pensionskasse APG soll Mitte September ein Milliarden-Gebot für Tennet Deutschland auf dem Tisch liegen.

Anstatt einer Komplettübernahme will das Konsortium zunächst über eine Kapitalerhöhung frisches Eigenkapital zuschießen. Das wird für den Netzbetreiber auch dringend benötigt: Denn Tennet braucht enorme Summen, um die Energiewende stemmen zu können. Bis 2034 sollen rund 110 Milliarden Euro in den Netzausbau fließen – vor allem, um Windstrom aus dem Norden zuverlässig in die Industriezentren im Süden zu transportieren.

Der niederländische Staat, bisher Alleineigentümer von Tennet, prüft nach Informationen des Handelsblatt zwei Optionen: den Anteilsverkauf an Investoren oder einen Börsengang. Letzterer könnte laut Finanzkreisen bis zu 6 Milliarden Euro einspielen und wäre der größte IPO in Deutschland in diesem Jahr. Eine Entscheidung soll im September fallen.

Auch die deutsche Förderbank KfW könnte in einem zweiten Schritt einsteigen. Sie hat ein Vorkaufsrecht und könnte ähnlich wie bei früheren Deals – etwa bei 50Hertz oder TransnetBW – rund 25 Prozent übernehmen. Damit würde auch Berlin direkten Einfluss auf den Netzausbau sichern.

