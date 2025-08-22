Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.08.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,18 %) genz vorne. Gefolgt von ThyssenKrupp AG (+0,62 %), Silber (-0,31 %), Nvidia Corporation (-1,11 %), Hensoldt AG (+3,58 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|PJ2NHL
|Long
|8,00
|215,06 Tsd.
|Nvidia Corporation
|SJ2JDY
|Short
|1,50
|199,09 Tsd.
|Hensoldt AG
|DY569A
|Short
|3,64
|175,50 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|UJ9M5J
|Long
|40,84
|140,15 Tsd.
|DAX Performance
|VH1YNR
|Long
|176,28
|129,49 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|BMW - Bayerische Motoren Werke AG
|SW992Y
|Long
|6,03
|59,80 Tsd.
|Micron Technology Inc
|HS2RDX
|Long
|4,39
|40,60 Tsd.
|Allianz SE
|PL824S
|Long
|6,10
|14,25 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|SU7YS0
|Long
|6,96
|12,70 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|SU7YTF
|Long
|6,28
|12,30 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|ThyssenKrupp AG
|
Cap
|DY53F1
|215,10 Tsd.
|Gold
|
Classic
|PE11GD
|164,18 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DJ760V
|104,76 Tsd.
|Bechtle
|
Classic
|DQ5GJD
|100,63 Tsd.
|Novo-Nordisk AS,Unitedhealth Group Inc
|
Sonstige
|A4D5G9
|85,88 Tsd.
