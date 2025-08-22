    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Umsatzspitzenreiter

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.08.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.08.25
    Foto:

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,18 %) genz vorne. Gefolgt von ThyssenKrupp AG (+0,62 %), Silber (-0,31 %), Nvidia Corporation (-1,11 %), Hensoldt AG (+3,58 %).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.675,59€
    Basispreis
    16,54
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.940,77€
    Basispreis
    16,58
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Silber PJ2NHL Long 8,00 215,06 Tsd.
    Nvidia Corporation SJ2JDY Short 1,50 199,09 Tsd.
    Hensoldt AG DY569A Short 3,64 175,50 Tsd.
    Amazon.com Inc. UJ9M5J Long 40,84 140,15 Tsd.
    DAX Performance VH1YNR Long 176,28 129,49 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    BMW - Bayerische Motoren Werke AG SW992Y Long 6,03 59,80 Tsd.
    Micron Technology Inc HS2RDX Long 4,39 40,60 Tsd.
    Allianz SE PL824S Long 6,10 14,25 Tsd.
    Amazon.com Inc. SU7YS0 Long 6,96 12,70 Tsd.
    Amazon.com Inc. SU7YTF Long 6,28 12,30 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    ThyssenKrupp AG
    Cap
    		DY53F1 215,10 Tsd.
    Gold
    Classic
    		PE11GD 164,18 Tsd.
    DAX Performance
    Classic
    		DJ760V 104,76 Tsd.
    Bechtle
    Classic
    		DQ5GJD 100,63 Tsd.
    Novo-Nordisk AS,Unitedhealth Group Inc
    Sonstige
    		A4D5G9 85,88 Tsd.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.08.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.08.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.